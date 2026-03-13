Vive Latino: así instalan escenarios que este año tendrán alta tecnología.

El Vive Latino ya está en puerta y trabajadores realizan las últimas instalaciones de los escenarios y todo lo relacionado con la identidad del festival, que este año incorpora varias tecnologías para mejorar la experiencia de los asistentes.

Por primera vez, el escenario principal, Amazon Music, contará con innovaciones para que el público disfrute de los shows sin importar la distancia. Se incorporan pantallas de tecnología IMAX, que garantizan una inmersión total sin importar la distancia, detalló este jueves durante un recorrido por el Estadio GNP Seguros Lourdes Skipsey, directora de producción del encuentro.

Detalló que también habrá una geografía expandida y un diseño de sitio optimizado, para que cada trayecto entre escenarios sea parte de la narrativa del festival. Además de ofrecer más espacios para bailar.

Por su parte, Jordi Puig, director del Vive Latino, detalló que las carpas Little Caesars e Intolerante, que se terminaban de montar, se reubicaron en un espacio compartido para mejorar la calidad del sonido y la movilidad. Este cambio también permitirá que los sitios dedicados a la Casa Comedy y la Lucha Libre se trasladen a áreas más cómodas para los asistentes.

Asimismo, anunció el lanzamiento de un álbum de estampas oficial de la edición 26 del Vive Latino, que estará disponible en todos los puntos de la merch del encuentro. Además, debutará Zona Burgelandia, a cargo del famoso músico Macello Lara.

Así instalan escenarios del Vive Latino 2026, que tendrán alta tecnología.

TRABAJAN ARDUAMENTE

Durante el recorrido, se observó que se hacían últimos ajustes en los escenarios Amazon Music y Telcel. En el primero se probaban las luces y en el segundo la pantalla principal. La idea es que todo quede perfectamente bien instalado para las presentaciones que tendrán lugar el 14 y 15 de marzo.

También se vio a trabajadores que instalaban diseños alusivos a Amazon y el Vive Latino en varias partes del Estadio GNP Seguros.

En otro espacio, trabajadores pintaban el arte que este año forma parte del Vive Latino. Mientras que el escenario Little Caesars estaba a medio instalar. Personal ajustaba las estructuras.

De esta manera va cobrando vida la sede del Vive Latino, que en esta edición contará con la presencia de Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y la Maldita Vecindad, entre otros más.

JVR