Bull Terrier vence a Abelito en Ring Royale

Así fue la pelea entre Abelito vs Bull Terrier en Ring Royale

El enfrentamiento entre Abelito y Bull Terrier había llamado la atención en redes sociales debido a la popularidad de ambos personajes, sin embargo, el combate fue ganado por Bull Terrier.

En el primer round de la pelea Abelito ‘salió volando’ con un golpe de Bull Terrier, sin embargo, para el segundo round la historia fue al revés, pues Abelito logró mandarlo a la lona con un golpe.

Durante el tercer round, Bull Terrier tocó dos veces la lona, aunque solo una contó como caída pues la primera fue ‘un tropezón’.

Bull Terrier no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas con su triunfo y dedicó el cinturón del Ring Royale a su fallecido padre.

¿Fue un combate disparejo?

Desde el pesaje, en redes sociales se compartía que el combate entre Abelito y Bull Terrier era bastante injusto pues mientras el participante de la Casa de los Famosos pesa 30 kilos, el influencer ganador llegó con un peso de 50 kilos.

Las personas pedían un combate más justo pues afirmaba que no era posible que fuera tanta la diferencia entre uno y otro.

Bull Terrier dio una gran entrada

El influencer marco tendencia en redes sociales, cuando previo a su pelea entro al ring disfrazado como el popular personaje de Shrek, Lord Farquaad, situación que provocó gracia entre el público.

Acompañado de una botarga de caballo, el influencer ingresó subiendo el ánimo de toda la Arena Monterrey, bailando y saludando a sus fans.

SALÍA COMO LORD FARQUAAD🤣😭 me encantan los eventos naquisimos JAJAJAJAJA #RingRoyale pic.twitter.com/aFHOeamVBL — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) March 16, 2026

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LMCT