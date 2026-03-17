Lanzan tráiler de Dune 3 con Timothée Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson y más

Denis Villeneuve promete un cierre épico para la trilogía de Dune, pues se ha revelado el tráiler oficial de la película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, que ha causado furor entre los fans del cine de ciencia ficción.

De este modo, ha comenzado la cuenta regresiva para el estreno de Dune 3, el esperado desenlace de la saga de sci-fi que ya antes había sido adaptada al cine. La cinta llegará a cines de todo el mundo el 18 de diciembre, el mismo día que Avengers: Doomsday.

De acuerdo con el realizador de la cinta, esta nueva cinta tendrá “entidad propia”, viajando en el tiempo entre 15 y 20 años con respecto a la anterior. Al proyecto regresa la música de Hans Zimmer y llega la fotografía del sueco Linus Sandgren.

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¿De qué trata Dune 3?

La entrega final de la saga terminaba con Chani, quien se adentraba en el desierto y alejándose de Paul. Doce años después, Paul-Muad’Dib se ha convertido en emperador, dueño de un poder absoluto que amenaza la identidad cultural del pueblo Fremen y la yihad ha cambiado miles de vidas.

De este modo, la cinta sigue el punto de partida de la segunda novela de Frank Herbert, que lleva por título El Mesías de Dune, una obra que explora las consecuencias del fanatismo.

Los Fremen se han convertido en un grupo religioso fundamentalista, y los enemigos de los Atreides comienzan a conspirar contra él, gestando la idea de crear un clon de Duncan Idaho que envenene su mente.

Elenco de Dune 3

Este es el elenco de Dune 3:

Timothée Chalamet como Paul Atreides, el duque de Arrakis y nuevo emperador.

Zendaya como Chani, una joven y rebelde guerrera Fremen que abandonó a Paul.

Florence Pugh como la princesa Irulan, esposa de Paul e hija del emperador Shaddam IV.

Jason Momoa como Duncan Idaho, el maestro espadachín fallecido y reanimado de la Casa Atreides y uno de los mentores de Paul.

Josh Brolin como Gurney Halleck, maestro de armas de la Casa Atreides y uno de los mentores de Paul.

Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Reverenda Madre y madre de Paul y Alia.

Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, la hermana de Paul.

Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides, hijo de Paul y Chani, y hermano gemelo de Ghanima.

Ida Brooke como Ghanima Atreides, hija de Paul y Chani, y hermana gemela de Leto II.

Robert Pattinson es Scytale