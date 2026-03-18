La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de hoy 18 de marzo

La Casa de los Famosos 2026:

Llega un nuevo miércoles de nominación en La Casa de los Famosos 2026. Después de que cada uno de los habitantes quedara nominado la semana pasada, se espera encontrarse con habitantes menos agresivos entre ellos mismos.

Este martes, Kenzo se convirtió en el líder de la semana en La Casa de los Famosos 2026. El hombre tomó la decisión estratégica de nominar directamente a Oriana Marzoli e invitar a Caeli a la suite.

Ellos son los nominados de La Casa de los Famosos 2026

Esta semana, se llevan a cabo las nominaciones semanales, donde cada participante dará puntos a sus compañeros del proyecto.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO