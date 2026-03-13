¿Está en riesgo? Vanessa Arias hace la señal internacional de auxilio en La Casa de los Famosos 2026 | VIDEO

Vanessa Arias hace la señal internacional de auxilio en La Casa de los Famosos 2026

Vanessa Arias aseguró que está “sufriendo violencia psicológica” en La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo, acompañando sus declaraciones de la seña internacional de auxilio, al levantar una mano con la palma hacia afuera.

El momento ocurrió en medio de las nominaciones del pasado miércoles en La Casa de los Famosos 2026, donde los participantes recibieron fuertes regaños por parte de La Jefa durante el confesionario y al final, incluso quedaron nominados todos.

Vanessa Arias hace la señal de auxilio

“El nivel de violencia debe y tiene que bajar ....no quiero escuchar nada, solo quiero saber si está claro”, dijo la voz de La Jefa, mientras que la actriz se encontraba sentada en la sala de nominación.

Previo a su nominación, la famosa dijo “porque el bullying no es un juego y menos entre mujeres", expresó, aunque fue interrumpida por La Jefa, quien le pidió que no diera más declaraciones.

Enseguida, la mujer nominó a Caeli, Curvy Selma y Celinee. Después, levantó la mano con la palma extendida y salió de la habitación, un momento breve que fue captado por diversos Internautas.

En redes, esta señal está dividiendo opiniones, pues muchos la tacharon de “ridícula” y la invitaron a salir del reality si es que en verdad se siente violentada. Otros mencionaron que en el proyecto han habido varias situaciones de violencia que los han afectado en el pasado.

La jefa ejerciendo violencia sobre Vanessa Arias y negando su experiencia. Que bajo ja caído la producción de Telemundo #lcdlf6

pic.twitter.com/ygxASdzx0W — Fabi Ruchiz (@FabianLavalle) March 12, 2026

Ante los cuestionamientos, en redes sociales, la cuenta oficial de la modelo en Instagram informó nuevos detalles sobre lo ocurrido y aseguró que la famosa se encuentra a salvo.

“Amigos a todos los que están preguntando por la señal que hizo Vanessa ayer desde el minuto uno me comuniqué con la producción ya tuve una respuesta por parte de ellos. La señal que hizo Vanessa fue en conciencia y llegó a malinterpretarse, La Jefa la mandó llamar al confesionario después de lo sucedido y le están dando el seguimiento adecuado, hoy tiene cita con la psicóloga pero cualquier cosa grave producción se comunicará directamente conmigo”, escribió.

“La casa ha sido muy violenta y entendemos que al ellos estar en aislamiento total las cosas se magnifican a la máxima potencia ahí adentro”, concluye el comunicado.

Vanessa Arias es una actriz y conductora mexicana nacida en Sinaloa, quien inició su carrera después de estudiar en el CEA de Televisa. Algunas de las novelas en las que participó fue "Abismo de pasión", “Llena de amor” y “La mentira”.