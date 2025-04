Vanessa Arias habla del intento de feminicidio que habría sufrido por José Luis Reséndez: ‘Me rompió una costilla’ | VIDEO

Vanessa Arias revivió una experiencia abrumadora en una entrevista que se ha hecho viral, en donde la mujer narra el intento de feminicidio que habría sufrido por parte de su ex pareja, José Luis Reséndez.

Y es que Vanessa Arias explicó cómo la violencia en su relación habría ido escalando hasta que el también actor, estuvo a punto de quitarle la vida. En ese sentido, la famosa contó la historia en el podcast con Paco Chintro.

Vanessa Arias habla de la violencia que sufrió con José Luis Reséndez

La actriz confesó que ella no había hablado de las humillaciones y violencia que sufrió al lado de su ex pareja, aun cuando estas le dejaron cicatrices físicas y emocionales. “Yo nunca dije todas las putiz*s que me metió, yo todas las cicatrices que tengo en la cara son por él, me quebró una costilla”, admitió.

Sin embargo, mencionó que nunca quiso denunciarlo porque “lo amaba” a pesar de que durante su noviazgo, vivía en estrés constante, por miedo a que alguna acción provocara la furia de su novio y la golpeara o insultara.

“Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Si yo llegaba 5 minutos tarde a la casa, yo ya era una p*ta: ‘¿Con quién estabas?‘, si yo saludaba a alguien en Televisa ya estaba mal, yo tenía que estar con la mirada hacia abajo”.

En ese sentido, Vanessa confiesa que la relación no terminó hasta que lo encontró siéndole infiel con una persona de la comunidad LGBT+. “Lo caché con un travesti teniendo relaciones sexuales en mi casa [...] Estaban desnudos”, recordó.

Arias recordó que hace 20 años, el hombre trató de quitarle la vida, pero que en ese momento, no existía el término de feminicidio ni era tan visible la violencia por cuestiones de género.

¿Quién es José Luis Reséndez?

José Luis Reséndez es un actor mexicano que construyó una carrera en cine, teatro y televisión. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa entre 1998 y 2000 y se sabe que además de su profesión, disfruta de practicar artes marciales, correr y leer.

En cine, participó en las películas Punto y aparte, dirigida por Paco del Toro, y Vergüenza y límite, bajo la dirección de Heiken Berkham. También formó parte de varias obras de teatro y musicales en vivo.

En 2005, fue Greco Montes en La Madrastra. Desde entonces, también estuvo en otras producciones de novelas como Destilando amor, Camaleones, Alborada o Tormenta en el paraíso. En 2012 protagonizó Corazón valiente junto a Adriana Fonseca.

Fue en octubre del 2018 que José Luis Reséndez informó su retiro de la televisión mexicana, aunque permanece activo en la red social X, antes Twitter.