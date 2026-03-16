La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 16 de marzo?

La Casa de los Famosos 2026 está qué arde y esta semana se define la salida del tercer habitante en quedar fuera, en una placa multitudinaria que sin duda dará mucho de qué hablar, ya que en esta ocasión, todos los habitantes se encuentran nominados.

La elección de nominar a todos los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 viene a partir de que en el programa se comenzaron a vivir situaciones que muchos calificaron como de violencia excesiva para un proyecto en televisión.

Desde el minuto uno en el reality show no faltaron los gritos y señalamientos entre los participantes. Ahora, las actitudes negativas escalaron al grado que hasta La Jefa se sintió atacada con las acciones de los participantes, lo que la llevó a nominarlos a todos.

“No me dejan otra opción. Absolutamente todos los habitantes quedan nominados en el proceso de nominación que acaba de finalizar. Si siguen estos niveles de agresividad y desconocimiento a mi autoridad, podrán haber sanciones más duras”, advirtió la voz.

¿Quién es el eliminado de hoy 16 de marzo en La Casa de los Famosos 2026?

En redes sociales antes de que se revelara al eliminado, habían varios comentarios de apoyo para Oriana y su Team Tierra, por lo que muchos aseguraban estas personas estarían a salvo, no tanto así varias otras de las personalidades del programa.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO