Sergio Mayer pide perdón por haber entrado a La Casa de los Famosos 2026

Sergio Mayer ofreció disculpas públicas después de la polémica generada por haber abandonado temporalmente la Cámara de Diputados para participar en el reality show de La Casa de los Famosos 2026.

Sergio Mayer se disculpa de entrar a La Casa de los Famosos

Después de que Sergio Mayer saliera de La Casa de los Famosos 2026, los señalamientos contra el político no se detuvieron e incluso, se encuentra en curso un proceso interno en Morena que podría sacar al ex integrante de Garibaldi del partido.

Ahora, el actor reconoció que su decisión generó críticas en algunos sectores de la población y de este modo, quiso responder directamente a los cuestionamientos y explicar las razones sobre su licencia legislativa.

“Entiendo que haya cierta indignación por alguna parte, algún sector, y tienen toda la razón, a los cuales les ofrezco, pues una disculpa”, comenzó el histrión.

Además, reforzó el motivo por el que entró al reality show: “Quiero aclarar que yo tomé esta decisión personal y que tiene que ver con un tema económico, no hay ninguna otra razón y que hice todos mis procedimientos conforme a la ley”, declaró.

El legislador con licencia aseguró que su reincorporación al Congreso ya se encuentra en marca. De acuerdo con lo que explicó, acudió personalmente para formalizar su retorno a la actividad parlamentaria.

¿Cuál es el futuro en la política de Sergio Mayer? ı Foto: Especial

“Hoy vine aquí a mi oficina a meter el oficio para avisar que regreso a partir de la próxima semana y es por eso que estoy en este momento aquí, listo para retomar mi trabajo legislativo. No dejé ningún pendiente; de hecho, mi compromiso era salir para venir a apoyar la reforma de la presidenta”, afirmó.

Sergio Mayer también defendió su desempeño legislativo y aseguró que cumplió con su trabajo en la Cámara de Diputados: “He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también, entonces no soy el primero ni el último legislador que solicita licencia para algún tema personal”, sostuvo.