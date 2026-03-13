Increpan a Sergio Mayer durante transmisión en vivo tras salir de La Casa de los Famosos (VIDEO)

Sergio Mayer realizaba una transmisión en vivo por redes cuando una persona lo increpó

Mientras realizaba una transmisión en vivo al salir de La Casa de los Famosos, el actor y político, Sergio Mayer, fue increpado, presuntamente, por un vecino.

En redes, circula un video (no establece fecha, lugar ni hora) donde se puede ver al tercer expulsado del reality, agradeciendo a quienes lo apoyaron.

Pero instantes después, se escuchan voces de fondo que insultan al exGaribaldi.

Ante esta situación, Mayer reaccionó con palabras altisonantes.

Al final, se escucha que alguien pregunta: “¿Qué pasa, todo bien...?

El clip, de apenas unos segundos de duración, ya es viral, e intensificó las críticas contra el legislador, quien retomará su cargo como diputado tras participar en el programa.

Y aquí vemos al diputado plurinominal con licencia de #Morena, Sergio Mayer, mentándole la madre a un vecino que lo increpó tras regresar con la cola entre las patas tras ser expulsado de La Casa de Los Famosos de Telemundo pic.twitter.com/fTQd2ENU09 — criptograma mx (@CriptogramaMx) March 13, 2026

De acuerdo con comentarios en redes, el incidente refuerza la controversia sobre su carrera artística y política.

Sergio Mayer sale de La Casa de los Famosos

Sergio Mayer fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El actor y cantante pidió licencia a su cargo para poder participar; sin embargo, sólo duró tres semanas

Ahora, la cuestión es si regresa a la Cámara de Diputados, tras ausentarse para participar en el programa.

¿Cuál es el futuro de Sergio Mayer en la política?

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, respondió a las dudas sobre el actor y político durante una entrevista con Maca Carriedo.

Mencionó que el famoso puede regresar a su curul una vez concluyera el periodo de ausencia siempre y cuando el trámite se haya realizado según la normativa del Congreso.

No obstante, también mencionó que habrá un procedimiento interno en su partido donde se dictará si el histrión cometió alguna falta.

“Él tendría el derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho (...) de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, expresó.

¿Por qué entró Sergio Mayer a La Casa de los Famosos

Luego de una competencia en La Casa de los Famosos de Telemundo Sergio Mayer, aparentemente muy emocionado, se dirigió a las cámaras del programa para enviar un mensaje a su hija, quien en días recientes partió a Londres para estudiar la universidad:

“Perdóname por no haber podido estar contigo en este momento tan importante de tu vida”, expresó.

El famoso aseguró que su participación en el reality tiene como propósito costear los estudios universitarios de su hija mayor con Isabella Camil.

“Estoy aquí precisamente para que ella pueda ir a estudiar”, señaló.

