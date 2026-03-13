› Saludando a Mayer

“Malnacido”. Con esa palabra fue como un vecino increpó al diputado con licencia Sergio Mayer, quien ahora que dejó La casa de los famosos —porque lo expulsaron—. Circula un video en el que se ve al también actor responder: “malnacida tu mad.”… El caso es que la difusión de la imagen coincide con la reaparición pública del exgaribaldi para tratar de reivindicarse tras botar su curul para irse al reality show. “Me metí de diputado, como todos los diputados, por tener una representación, por hacer algo por nuestro país”, dijo, antes de reprochar que a él sí le digan de todo y a otros legisladores que “tienen otra vida”, no. “Son abogados, son licenciados, doctores, tienen negocios, tienen sus despachos y los siguen atendiendo”, reclamó. Mayer consideró que es discriminatorio que se le juzgue por ser del medio artístico y adelantó que el próximo lunes ya lo veremos en San Lázaro porque, dijo, es cuestión nada más de “meter una carta”. Señaló, por cierto, que si los de Morena “consideran que mi trabajo y mi presencia dañan la imagen” del partido, él simplemente no dará batalla. Pendientes.