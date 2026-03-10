› Mayer, ni una ni otra

Con la novedad de que el diputado con licencia Sergio Mayer sumó una nueva derrota: fue expulsado de La casa de los famosos en apenas la tercera semana de juego. Lo anterior, nos cuentan, tras no obtener el apoyo suficiente del público para permanecer en el reality show. “Me siento raro, me hubiera encantado tener una mayor estadía y continuidad, a eso entramos todos, pero me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara”, dijo al salir. Nos dicen que es un fracaso más para el exgaribaldi porque antes, estando aún en el programa de televisión, le suspendieron sus derechos políticos como militante de Morena. Anoche, nos comentan, tras conocerse la suerte que Mayer corrió, se generó un debate en las benditas redes sobre si debe o no volver a su curul en la Cámara de Diputados. Vaya fama que tiene el también actor, porque una clara posición mayoritaria es la de solicitarle que ya no se reincorpore. No lo quieren ni en una ni en otra. Uf.