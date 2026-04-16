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Anuncia 7 edición de I Love Trance, evento de música para los fans de la electrónica en CDMX

El festival de música electrónica dedicado al género trance llevará a cabo su séptima edición; conoce todo sobre el evento

Realizan 7 edición de festival de música electrónica trance en CDMX
Realizan 7 edición de festival de música electrónica trance en CDMX Foto: IG I love trance
Por:
Karen Rodríguez

Para los fans de la música electrónica, especialmente el trance, podrán vivir una noche de los bits más poderosos en la séptima edición del festival I Love Trance.

El evento que reúne a los DJ’s más destacados de la escena nacional e internacional de la música trance se llevará a cabo el próximo 31 de julio en Fauna Rooftop.

Se trata de una experiencia exclusiva llena de emociones, energía y conexión, tras el éxito de la edición del 2025 que se extendió por varias horas.

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¿Quiénes integran el Line Up?

En el line up se encuentran Dj’s como Factor B de Australia, quien es el invitado especial y esta la segunda vez que se presenta en la Ciudad de México, marcando un momento único para la escena. También estarán Nathia Kate de Brasil y será el debut de Karina Vioska.

Otros Dj’s que se podrán escuchar en el evento son Ellez Ria, Jorge Caballero, Carlos Adornis y VicTone.

El evento se tiene previsto para que comience a las 18:00 horas y que termine alrededor de las 2:00 am.

Los boletos están a la venta ya en el sitio web de I Love Trance. El precio es de 450 pesos, hay un boleto de Early access el cual solo se tiene validez de 17:00 a 19:00 horas el día del evento.

Festival de electrónica I Love Trance
Festival de electrónica I Love Trance ı Foto: Especial
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