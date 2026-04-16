Anuncia 7 edición de I Love Trance, evento de música para los fans de la electrónica en CDMX

Para los fans de la música electrónica, especialmente el trance, podrán vivir una noche de los bits más poderosos en la séptima edición del festival I Love Trance.

El evento que reúne a los DJ’s más destacados de la escena nacional e internacional de la música trance se llevará a cabo el próximo 31 de julio en Fauna Rooftop.

Se trata de una experiencia exclusiva llena de emociones, energía y conexión, tras el éxito de la edición del 2025 que se extendió por varias horas.

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¿Quiénes integran el Line Up?

En el line up se encuentran Dj’s como Factor B de Australia, quien es el invitado especial y esta la segunda vez que se presenta en la Ciudad de México, marcando un momento único para la escena. También estarán Nathia Kate de Brasil y será el debut de Karina Vioska.

Otros Dj’s que se podrán escuchar en el evento son Ellez Ria, Jorge Caballero, Carlos Adornis y VicTone.

El evento se tiene previsto para que comience a las 18:00 horas y que termine alrededor de las 2:00 am.

Los boletos están a la venta ya en el sitio web de I Love Trance. El precio es de 450 pesos, hay un boleto de Early access el cual solo se tiene validez de 17:00 a 19:00 horas el día del evento.