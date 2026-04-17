Unas conversaciones filtradas han encendido la polémica, pues se dice que Lupita Arreola, la prometida de Sergio Goyri, le fue infiel al actor a casi ocho años de una relación entre ellos.

¿La prometida de Sergio Goyri le fue infiel?

Fue la cuenta de Instagram de Reina Venenosa la que compartió una serie de conversaciones en las que Lupita Arreola se comunica supuestamente con su hija. En ellas, vemos supuestos mensajes que se intercambiaba la novia de Sergio Goyri con su amante.

“Me cuentan que Lupita, prometida y novia actual del actor Sergio Goyri tenía, sus encuentros cachondos con el esposo de su ‘amiga’ (...) el señor apodado ‘El Pariente’, medio famoso en Mexicali, se quedó con ganas de más, porque su esposa lo torció”, se lee en un perfil de Instagram.

De acuerdo con la cuenta: “Los mensajes, aunque muy discretos por parte de Lupita, pero muy obvios, los delataron (...) La esposa le reclama a Lupita y ella lo niega todo evidentemente (...) dejó muy claro que muchos andan atrás de ella”.

En ese sentido, la creadora de contenido explicó que en la conversación participan Lupita, novia de Sergio, y el esposo de su amiga.

”Al final de los audios, la amiga le reclama y ella se justifica”, señaló.

En las conversaciones se leen mensajes en donde reflejaban las ganas de verse a escondidas de Sergio.

“Ya tengo ganas de verte [...] Yo quiero estar contigo, ¿se puede allí? ¿sí quieres estar conmigo o no se puede ya? Así como estábamos antes", dijo.

Exhiben infidelidad de la prometida de Sergio Goyri ı Foto: IG: @reinavenenosa

Además, la hija de la señora menciona que: “Siempre usaba palabritas clave, nunca algo que la pudiera evidenciar”. Al ser descubierta, en un audio, Lupita asegura que siempre ha habido señores ‘detrás’ de ella, sin embargo, nunca les ha aceptado ni un café.

Hasta el momento, el actor no ha reaccionado a los rumores de infidelidad. Él tiende a dedicar mensajes a su pareja, con quien tiene varios años de compromiso.

Además, el actor señaló que su divorcio fue cansado, pero que ahora “tiene que trabajar como un verdadero burro para poder darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere”, contó sobre el motivo por el que han pasado tantos años.