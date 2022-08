¿Quién era el actor Manuel Ojeda y qué enfermedad tenía?

El mundo del espectáculo está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del primer actor Manuel Ojeda, quien falleció a los 81 años de edad.

El Asociación Nacional de Actores anunció el redes sociales el deceso del actor, conocido por haber dado vida a famosos villanos en telenovelas y películas. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte.

¿Quién era Manuel Ojeda?

Manuel Ojeda fue una figura de la actuación que participó en más de 291 películas y también en la televisión se consagró como villano de las telenovelas.

Nació el 4 de noviembre de 1940 en La Paz, Baja California. Estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes y comenzó su carrera en la década de 1970.

Su primera telenovela fue Santa en 1978 y muy reconocido por su actuación en las telenovelas Senda de gloria interpretando a Emiliano Zapata y El vuelo del águila como Porfirio Díaz.

Sus últimas apariciones en la televisión fueron en las series El Pantera en 2007 y en Mujeres de negro del año 2016, así como la telenovela Quererlo todo que se estrenó en 2021.

¿Manuel Ojeda tenía alguna enfermedad?

Por el momento no se sabe que el actor Manuel Ojeda tuviera alguna enfermedad, ya que en 2019 ofreció una entrevista a TVNotas en la que dijo que se cuidaba mucho.

“Pues procuro ya no comer grasas, ni refrescos y eso sí, soy muy postrero, pero dieta como tal no hago. Tengo una comadre, Leti, que me dice: '¿cómo le haces para poder comer tantos postres?' y le digo: 'pues me encantan', pero ya también le estoy bajando un poco a los postres (risas)", dijo el actor en aquella entrevista.

Asimismo, dijo que el único mal que le daba era no trabajar, ya que estar inactivo le provocaba depresión.

"Pues eso mismo... trabajar, yo cuando no trabajo me empiezo a deprimir y a sentirme mal, en cambio cuando estoy trabajando lo hago con mucha energía, llevo muchos años haciendo una cosa tras otra, sino es cine, es televisión, sino es teatro, desde que me inicie hace 40 años en esto no he parado y eso me hace feliz", dijo.