Acusan a Rauw Alejandro de acosar a Bad Gyal por obligarla a "perrear" | VIDEO

El cantante Rauw Alejandro está en medio de la polémica, luego de que los usuarios lo acusaran de acoso por intentar obligar a Bad Gyal a perrear con él.

Todo sucedió el fin de semana cuando Rauw se presentó en un antro de Puerto Rico y el cantante empezó a interactuar con el público y también lo hizo cuando Bad Gyal subió al escenario a cantar con él.

Todo quedó grabado en video cuando el cantante se aceró a ella y le habló en el oído, Bad Gyal inmediatamente se separó de él y le hizo un ademán para simular que lo empujaba.

Pero Rauw Alejandro no entendió que no es no y siguió intentando perrear con ella, incluso la exhibió delante del público y la calificó de “tímida” por no hacerle caso.

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero estaba como que tímida”, dijo el exde Rosalía. A lo que la artista respondió inmediatamente: “No, no, no. A mí no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, dijo.

Rauw Alejandro se excusó bajo el argumento de que está soltero, pero ella insistió en que no quería: “Yo voy a hacer lo que me toca es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw para que siga su fiesta”, añadió.

Los usuarios de Internet acusaron a Rauw Alejandro de acoso sexual porque estuvo muy insistente con la cantante, además de que solo se excusa con que es soltero.

“No nos libramos del acoso ni en el escenario delante de miles de personas”, “Lo fuerte es que no le vale el rechazo de Bad Gyal y le pregunta si tiene novio. Valora antes el consentimiento del novio que el de ella”, “Ni un segundo duda en quitárselo de encima delante de miles de fans de él”, “Había miles de chicas gritando: ‘él ha querido perrerar porque está soltero mami’”, “De la que se ha librado Rosalía, nunca me ha gustado ese tío”, “El otro es un ridículo” y “Fab de ka Gyal”, fueron algunos de los comentarios.

Rauw Alejandro le baila Ivy Queen

Al parecer Rauw Alejandro está destrampado tras haber terminado con Rosalía y ver que ella a tiene un nuevo novio.

Ivy Queen llegó de invitada especial a uno de los conciertos de cantante, cantaron juntos “La caballtora”, pero Rauw la sentó en una silla en pleno escenario para bailarle al estilo striptease.