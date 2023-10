¿Regresaron? Rosalía y Rauw Alejandro estarían reconstruyendo su relación

A unos meses de que Rosalía y Rauw Alejandro terminaran su relación, comenzaron a surgir rumores que señalan que la pareja podría estar reconstruyendo su romance. Es importante recordar que la separación de los cantantes se dio en medio de rumores de infidelidad.

Fue hace aproximadamente tres meses que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación, sin embargo, medios de comunicación españoles señalan que la pareja podría estar reconciliándose. Fue le periodista Marc Leirado quien reveló que personas cercanas a la pareja aseguran que estarían reconstruyendo su relación.

"Posible reconciliación entre Rosalía y Rauw Alejandro. El entorno más cercano de Rosalía me asegura que existe una posible reconciliación y que su propia familia asegura que su relación no está completamente rota", aseguró el comunicador.

Asimismo, se dice que el próximo 16 de noviembre la pareja se estaría reencontrando en Sevilla, durante los Premios Latin Grammy 2023. Los rumores han enloquecido a los seguidores de ambos, pues muchos de sus fans esperaban ver a la pareja en el altar.

Rauw Alejandro dice que no engañó a Rosalía

Rauw Alejandro detalló que su relación Rosalía terminó hace unos meses y aseguró que no fue por una infidelidad. El intérprete de “Todo de ti” publicó un comunicado en redes sociales en el que aclaró los rumores sobre todo el escándalo que hay en redes sociales.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, se lee en el mensaje del cantante.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", escribió el cantante.

