Adamari López revela entre lágrimas que se separó de Toni Costa, tras 10 años juntos

La conductora Adamari López rompió en llanto en vivo durante la transmisión de este jueves de “Hoy Día”, al revelar que tras 10 años de relación, ella y su esposo Toni Costa se separaron.

“He decidido separarme de Toni... He decidió hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de ‘Hoy Día’, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado”, dijo Adamari con el llanto quebrándole la voz.

Con este anuncio, Adamari López confirmó los rumores respecto a que ella y su ahora exesposo estaban teniendo problemas en su relación.

“He encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, reiteró la conductora, para luego decir que espera que lo ocurrido sea lo mejor para ambos.

Podría haber reconciliación

Por si fuera poco, en sus redes sociales Adamari compartió un video en el que ahondó más en el tema:

"Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, compartió.

Asimismo, Adamari López también hizo entender a sus fans que se podría reconciliar con Toni, pues se darán un tiempo para reconsiderar su relación.

“Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Alaïa. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”, finalizó.