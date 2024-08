Adianez Hernández presume la primera FOTO de su boda infiel con Augusto Bravo

Adianez se casó la semana pasada con su amante Augusto Bravo, desatando escándalo entre los fans de la farándula mexicana, pues nadie la perdona por que le fueron infieles a Rodrigo Cachero y a Lariza Mendizabal, quienes s a su vez son ex esposos. Las imágenes que se habían dado a conocer de aquel pecaminoso casamiento las compartieron sus invitados, pero ahora la famosa presumió cómo fue su día nupcial con el hombre al que los fans auguran que también le cometerá adulterio.

En las imágenes que se habían dado a conocer se pudo ver a Adianez presumiendo la compra de su vestido de novia, además de algunas grabaciones de la fiesta nupcial, la cual se celebró en la playa, el escenario perfecto para aprobar públicamente la infidelidad doble.

La boda de Adianez y su amante Augusto Especial

Ahora, Adianez tuvo con sus fans una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, en la cual dio a conocer una inédita y romántica fotografía con su amante convertido en esposo.

La persona que es su fan le pidió que compartiera más momentos de su boda, ante lo cual la famosa no dudó en presumir su boda con Augusto Bravo, la cual se desarrolló en Isla Mujeres, en Quintana Roo.

En la imagen aparecen Adianez y Augusto besándose como recién casados frente al mar, mientras sus invitados celebran y normalizan la infidelidad. Asimismo, la señora dijo que compartirá después cómo vivió su boda, pues señaló que apenas han pasado algunos días desde la fecha especial y no quiere que las personas opinen más sobre su relación.

No obstante, Adianez Hernández dejó claro que se la pasó bomba y bien rico: "Fue muy bonita, fue muy hermosa, muy perfecta, en el lugar que tenía que ser con las personas que tenían que ser. No es que sea algo que no querrámos compartir, queremos guardar este momento porque de por sí la gente opina", dijo.