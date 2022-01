Adiós glamour: Globos de Oro sin estrellas, alfombra roja, prensa...

Adiós al glamour de una de las ceremonias más esperadas para la industria del cine y la televisión en Estados Unidos: los Globos de Oro.

Ayer, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) que organiza los premios y se encarga de la votación, detalló que este año el evento se realizará sin la presencia de público… aunque tampoco se verán a las estrellas de Hollywood, alfombra roja, presentadores y mucho menos se transmitirá por televisión. Y no, no es —solo— por el inusitado aumento de casos de Covid por Ómicron.

La edición número 79 de los Globos llega en medio de escándalos suscitados por denuncias contra la propia asociación acusada de bullying, racismo, sexismo y hasta corrupción en la integración de su jurado y miembros.

“Los Globos de Oro seguirán adelante con un pequeño evento el 9 de enero que no solo premiará las mejores actuaciones en televisión y cine para 2021, sino que también reconocerá la importancia de apoyar a diversos creativos en la industria.

“El evento de este año celebrará y honrará una variedad de programas comunitarios que empoderan a los cineastas y periodistas inclusivos para perseguir sus pasiones narrativas.

“La HFPA ha apoyado financieramente a importantes organizaciones desatendidas durante décadas y continuará invirtiendo en los futuros líderes de nuestra industria”, dice el boletín de prensa”, destaca la HFPA en un comunicado de prensa.

Así que lo que los ganadores serán anunciados desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, el próximo domingo 9 de enero.

Por la mañana, la revista Variety, aseguró que una de sus fuentes reveló que hasta el momento ninguna celebridad ha aceptado participar.

Entre los señalamientos contra la organización están que la organización no contaba con ningún miembro de color, lo cual puso a la asociación de prensa en tela de juicio. Por si fuera poco, tres periodistas exhibieron pruebas de que intentaron formar parte de sus filas y fueron rechazados por no ser de su élite.

Debido al escándalo, en mayo de 2021, la cadena de televisión NBC, dueña de los derechos de transmisión, anunció que no transmitiría la ceremonia de los Globos de Oro 2022, debido a las quejas por malas prácticas por parte de la organización a cargo.

“Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022”, explicó el canal en aquella ocasión.

Tras el escándalo, la HFPA anunció el pasado 1 de octubre, que se incorporaban a sus filas 21 nuevos miembros, seis de los cuales son negros, diez mujeres, seis latinos, cinco asiáticos y cuatro de Medio Oriente y África septentrional, destacando que el jurado era el más diverso y numeroso en su historia.

Hasta el momento se desconoce si la organización prevé una retransmisión del evento a través de Internet en vivo o incluso después, a manera de poder resposicionarse, o simplemente se difundiría una lista con los ganadores.

Entre las producciones nominadas, Belfast y The Power of the Dog son las que lideran la lista con siete candidaturas como mejor película; acumula cinco en categoría televisión.

La cinta de ciencia ficción Dune y la biográfica de Will Smith sobre el padre de Venus y Serena Williams, King Richard, completan la categoría a la mejor película dramática, el principal premio de los Globos de Oro. El actor es el favorito a obtener el premio a mejor interpretación, según la crítica cinematográfica.