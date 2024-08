Adrián Marcelo le recuerda a Mario Bezares que estuvo preso por el asesinato de Paco Stanley | VIDEO

Adrián Marcelo, el psicólogo más odiado de todo México y Latinoamérica unida, volvió a desatar escándalo en “La casa de los famoso México 2”, pues el conductor conocido por su misoginia le recordó a Mario Bezares que estuvo preso un tiempo por el asesinato de su padrino Paco Stanely.

Cabe recordar que Paco Stanley fue ejecutado en 1999, en el emblemático restaurante Charco de las ranas. Tras el crimen, los policías detuvieron por varios meses a Mario Bezares por su presunta participación en el crimen, sin embargo tiempo después fue liberado.

Limpio la carrera de Mayito de 30 años en solo 3 semanas. Limpio la carrera de alcohólico maltratador Arath, limpio el maltrato familiar de Gala.

Logro hacer de un programa basura el más visto en la historia de México! Simplemente ADRIAN MARCELO PRIMERO REY DEL RAITING #PDSPCAM pic.twitter.com/ZL0UeydaXU — Team Adrián Marcelo LCDLFMX (@AdrianMarceloOf) August 23, 2024

Ahora, el turbio hecho sucedió la noche de este viernes 23 de agosto, durante la fiesta de la semana. Adrián Marcelo aprovechó el ambiente para atacar a Mario Bezares recordándole su pasado turbio, que inspiró series como “¿Quién lo mató?”, el cual el Mayito odia por cómo trató el tema del asesinato sucedido cuando él casualmente se fue al baño.

Durante la fiesta de "La Casa de los famosos México 2", los participantes que quedan realizaron un juego en el que se tenían que pasar el celular mientras decían una "característica" de su compañero.

Este señor, Don Mario Bezares, así como lo ven, eliminó a Potro y Mariana Echeverria

Él vino a cerrar bocas señoras y señores!!!!! #LCDFMX2 #LCDLFMX #LCDFMX2#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/7a9Hj34Dk1 — Yaz 💓✨ (@aurilvslouaylor) August 19, 2024

Cuando fue el turno de Adrián Marcelo de tener el celular, el famoso conocido por su adicción a la marihuana dijo que le iba a pasar el aparato a alguien que estuvo en la cárcel, en referencia a Mario Bezares y sus meses en el bote.

"Alguien que estuvo en la cárcel", Adrián Marcelo, ante lo cual Mario Bezares reaccionó en corto, pero no le tomó importancia, siguiendo el juego con los demás participantes como si nada, pues eso ya tiene mucho tiempo ocurrió y no es noticia para nadie, demostrando así que el conductor regiomontano ya no tiene con qué molestar al resto de los integrantes del reality, quienes lo humillan a la menor provocación.