Adrián Marcelo reaparece tras presunta infidelidad de su esposa para ¿anunciar su divorcio?

Adrián Marcelo por fin reapareció en redes, luego de que se dio a conocer que su esposa Karina Puente le habría sido infiel. Esto sucede luego de que el regio fue acusado hasta por instancias gubernamentales de promover el odio, la misoginia y perpetuar discursos feminicidas en la TV mexicana.

Además, fue otro golpe para el psicólogo, pues su show “Hermanos de Leche” fue canelado en Zapopan, Jalisco, justamente por las críticas de que el famoso perpetúa la misoginia y la violencia hacia las mujeres.

Ahora, se dieron a conocer diversas presuntas capturas de pantalla que demostrarían que la esposa de Adrián Marcelo le sería infiel con su entrenador del gimnasio. En éstas se pueden leer los supuestos mensajes comprometedores en los que dejaría ver sus deseos carnales con el experto en ejercicio.

🚨| Se filtra INFIDELIDAD de la Chaparrita esposa actual de Adrián Marcelo, con el COACH de su gimnasio. Estas conversaciones las filtró el mismo coach del gym pic.twitter.com/epL3GM6seK — KENINI MEXICANO (@Cristofer_sahe) September 11, 2024

“Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gym y te espero en el depa”, se lee en el mensaje mandado por el presunto amante de Karina Puente.

“Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde por qué hoy había quedado en ir con ***** y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6:30 espérame con algo rico”, responde ella.

Ahora, Adrián Marcelo reapareció en redes tras darse a conocer la presunta infidelidad de su esposa, la cual dejó a todos los fans completamente anonadados. Por lo duro de lo que compartió.

Y es que Adrián Marcelo subió a sus historias una foto en la que presumió el tatuaje que un incel de sus fans se hizo en su honor: un Shrek con su cara.

Los fans y detractores de Adrián Marcelo esperan a que el psicólogo más detestado de la TV salga a hablar del tema, como el “hombre” que dice ser y que anuncie su divorcio de Karina Puente… o de lo contrario quedará exhibido como lo que Gala Montes desenmascaró: un tibio cobarde.