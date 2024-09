Agustín Fernández confiesa que ya habló con Adrián Marcelo: 'Vente a Monterrey'

Tal parece ser que Agustín Fernández podría tener un romance secreto con Adrián Marcelo, a quien presuntamente su esposa lo engañó con su coach, pues el argentino confesó que una de las primeras que hizo tras salir de “La casa de los famosos México 2” fue tener una peculiar llamada telefónica con el psicólogo de Monterrey.

Así lo dio a conocer Agustín en entrevista con René Franco, a quien le contó todos los detalles acerca de su llamada telefónica con Adrián Marcelo.

Ya agarró empleo el Agustín Fernández en la comedia bola de locos 😳 #LCDFMX2 pic.twitter.com/9u9CBXzpKu — Alexis el melancólico 🍍 (@Alexismelanc) September 23, 2024

Al principio inicio de René Franco le preguntó a Agustín si habría posibilidad de un reencuentro del team Tierra, a lo que el argentino respondió: "Claro que sí, ¿por qué no? Al final, esto es un reality".

Tras ello le preguntó cómo había quedado su relación con Adrián Marcelo, ante lo cual el argentino se puso a revelar lo sucedido:

Agustín Fernández reveló que "ni a mi mamá le hablé" cuando salió de “La casa de los famosos México 2”, pero que sí tuvo una charla Adrián “El venao” Marcelo.

“Hablé poco, pero bien. Me dijo 'Si no te quieren en Televisa, yo te acepto, vente aquí a Monterrey, lo que necesites’. Me dijo 'Es un caos acá, diviértete de todo esto, disfruta, lo que necesites acá en Monterrey'", agregó Agustín Fernández sobre su llamada telefónica con Adrián.

"Acá te queremos mucho, mi familia te quiere", remarcó Agustín respecto a los que le dijo el psicólogo.

"Yo lo tomo con cariño. Yo trato siempre de sacar lo positivo de todas las situaciones. Quiero llevarme lo lindo del reality, sé que pasaron muchas cosas controversiales, pero mi forma de ser ante la vida es ver lo positivo, con humor. Rescato lo bueno que pasó con él (Adrián), me llevo lo lindo", abundó.

Finalmente, René Franco dijo que Adrián Marcelo es "un cabrón, es un killer del juego, es un jugador de póker… tiene el juego malo, pero no tiene cara de póker".