Alex Kaffie destroza a Eduin Caz tras abucheos: "No quieren ver que se cae de briago"

Alex Kaffie no perdonó a Eduin Caz y a Grupo Firme, luego de que la banda fuera abucheada en la Monday Night Football de la NFL en México.

Todo sucedió en el programa de Sale en Sol, cuando los conductores estaban comentado la reacción de Eduin Caz a los abucheos que sufrió Grupo Firme en el juego de la NFL en el Estadio Azteca.

Johanna Vega-Biestro comentó que la respuesta de Eduin Caz la hizo desde el “ego desbordado”, ya que al final de su mensaje dijo: “Cuando quieran les llenamos el estadio”.

Alex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante aseguran que los fans no quieren ver borracho a Grupo Firme

Por otra parte, Alex Kaffie mencionó que no a toda la gente le gusta pagar un boleto para ir a ver a un artista beber sobre el escenario. “Existe la gente que no va pagar, no va a vitorear, a un señor que se cae de briago en cada presentación”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante respaldó la postura de su compañero y aseguró que no a todos les gusta ver a los integrantes del Grupo Firme ebrios. Asimismo, Kaffie señaló que Grupo Firme tiene que trabajar el ego.