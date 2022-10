¿Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh está desaparecida? Esto se sabe

La cantante Amaia Montero, famosa por haber sido vocalista de la banda La Oreja de Van Gogh, causa preocupación entre sus fans y sus familiares por su estado de salud.

Hace unos días la artista española compartió una imagen en Instagram en la que observa demacrada de la cara, pero lo que más llamó la atención fue el preocupante mensaje que dejó como comentario en la foto: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, dijo.

Tras la publicación de la alarmante foto comenzó a circular el rumor de que la cantante estaría desaparecida.

¿Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh está desaparecida?

Todo se desató porque Marcelo Vaccaro, productor musical de Amaia, contó al programa español “Fiesta”, que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh le llamó un día a las 4 de la mañana, pero la comunicación se cortó y aunque intentó llamarla, no obtuvo respuesta de ella después de dos días.

te puede interesar Flor Rubio critica a Galilea Montijo por salir en varios programas y la tunden por "envidiosa" (VIDEO)

Sin embargo, la hermana de Amaia Montero rompió el silencio y aseguró que, si bien la excantante de La Oreja de Van Gogh no está pasando por un buen momento, la artista no está desaparecida.

Señaló que la familia se siente muy agobiada por los cuestionamientos de los fans, pues les exigen explicaciones luego de la alarmante imagen que publicó en sus redes, junto a los desoladores mensajes que dejó.

Finalmente, la hermana de Amia Montero dijo que no quería dar detalles de la salud mental de la cantante porque no es su representante.