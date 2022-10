Talina Fernández vende sus joyas para sobrevivir porque no le dan trabajo: "Me creen tarada" (VIDEO)

La conductora Talina Fernández, conocida como “La Dama del Buen Decir” está atravesando un momento muy duro, pues acusa que los productores no le quieren dar trabajo y por eso ella ha tenido que verse en la necesidad de vender sus pertenencias.

Talina Fernández ofreció una entrevista al programa de Venga la Alegría en el que contó que tuvo que vender sus joyas, sus abrigos y hasta una casa para poder sobrevivir.

"Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas y a mí me tocaron. Ya las vendí, pues sin lana, y también vendí los abrigos y una casa que tenía en Tequesquitengo. Siempre digo ya nació quién me tire, pero no quién me deje en el suelo", contó Talina Fernández.

Asimismo, señaló que no la quieren contratar por su edad, ya que tiene 78 años. "Luego que te ven mayor y creen que eres tarada o que no tienes los chincharrones como las señoritas, pues yo no tengo los chicharrones", dijo la conductora.

¿Talina Fernández no tiene trabajo por culpa de Coco Levy?

Sin embargo, parece que la crisis económica para la presentadora se incrementó cuando su hijo Coco Levy fue acusado de abuso sexual por parte de una actriz llamada Danna Ponce.

Talina Fernández confirmó que en su último proyecto la corrieron, después de la polémica. “Amigos, esto pasa siempre, nos quitaron el programa de radio que me permitía a mí y a mi hijo Patricio estar en contacto con ustedes, pues ya nos mandó a la porra y ya no tenemos el programa Blah Blah Blah!”, dijo la conductora.

Talina Fernández señaló que su situación se debe a que el patrocinador “se rajó”, pero no dio los motivos de la decisión, pero, dijo “no nos quisieron pagar”.

El pasado 4 de octubre vincularon a proceso a Coco Levy por abuso sexual, sin embargo, el productor de cine llevará el proceso fuera de la cárcel.