Anya Taylor-Joy interpreta a una mujer fuerte en Furiosa

Este año, el icónico cineasta australiano George Miller lleva nuevamente a la pantalla grande su universo cinematográfico de Mad Max con Furiosa, presentando en esta ocasión a una de las actrices jóvenes más conocidas y ocupadas del momento, Anya Taylor-Joy, como una heroína que debe superar toda clase de complicaciones en un lugar en el que resulta sumamente complicado poder sobrevivir.

La cinta de Miller nos lleva a través del largo viaje de una niña arrebatada de su hogar, quien tras sufrir una terrible pérdida debe encontrar la forma de seguir adelante hasta convertirse en una mujer decidida en encontrar a aquel que le quitó a quien más quería para poder vengarse.

“Recuerdo que cuando vi Mad Max: Fury Road en el cine, al terminar la función me paré y aplaudí, pensé que ese mundo era único y que era un riesgo hacer esa película, y me emocioné bastante; después, cuando me dieron el papel para Furiosa me puse a ver todas las películas de Mad Max y luego estaba filmando en los mismos lugares donde las habían rodado, empezamos a trabajar donde se filmó la primera película y además teníamos en el equipo a mucha gente que había trabajado en las tres primeras películas, eso tuvo una cosa de magia”, mencionó la intérprete de ascendencia argentina en conferencia de prensa realizada en Ciudad de México.

Anya Taylor-Joy comentó que esta película fue “una locura” para ella, pues estaba trabajando seis días a la semana por seis meses y siempre terminaba toda cubierta de arena y polvo.

“Estar así todo el tiempo fue algo que me encantó porque fue muy divertido, sabía que si iba a hacer una cinta de Mad Max iba a ser una experiencia muy dura, pero si no hubiera sido así me hubiera sentido robada de alguna manera; sufrí, pero me divertí”, contó entusiasmada.

La histrión describió que algunas de las secuencias de manejo eran como estar en una “montaña rusa”, situación que la divirtió mucho; además compartió que se estaba preparando para conducir autos y motos antes del rodaje. “Todavía no tengo mi licencia de manejar, no tengo tiempo de sacarla porque siempre estoy trabajando, pero ahora ya quiero sacar mi licencia de stunt driver (como doble de riesgo manejando vehículos en películas)”, declaró a los medios.

“Espero tener la resiliencia que tiene Furiosa, su historia me afectó bastante, pero aprendí que sin importar la cantidad de veces que intentan aplastarte siempre debes levantarte porque tienes que ganar, la cosa más linda del Yermo (tierra posapocalíptica en la que se desarrolla la película) es la tierra verde (de donde es el personaje principal) y este mensaje de querer regresar ahí”, expresó acerca de su personaje.

Anya Taylor-Joy también aprovechó su primera visita a la Ciudad de México para conocer el Museo Frida Kahlo en cuanto pudo hacerlo, ya que era algo que ella quería realizar desde hace años y se refirió a dicha experiencia como algo increíble. Furiosa llegará a las salas de cine el próximo 23 de mayo.

La cinta dirigida por George Miller es una precuela de Mad Max: Furia en el camino, que la actriz sudafricana Charlize Theron protagonizó en el 2015. En Furiosa, Anya Taylor-Joy interpreta al mismo personaje, pero 15 años antes. Actores como Chris Hems-worth y Warlord Dementus también forman parte del elenco.