Aracely Arámbula, dispuesta a reunirse con Luis Miguel: 'Que venga'

Hace un par de días se dio a conocer que Aracely Arámbula protagonizará nuevamente la obra Perfume de Gardenia y en una reciente conferencia de prensa, aseguró que estaría dispuesta a colaborar con Luis Miguel en la obra de teatro.

Desde hace tiempo, muchos se preguntaban si Aracely Arámbula repetiría su papel en Perfume de Gardenia y se ha celebrado que esto sea así, puesto que se sabe que la actriz y cantante podrá desempeñar un buen trabajo bajo dicho rol.

La ex de Luis Miguel, ha tenido una relación complicada con su expareja, pues en el pasado han tenido problemas de dinero y ella ha dado fuertes declaraciones; sin embargo, parece ser que no le guarda rencor y está dispuesta a reiniciar una relación con él, el ámbito laboral.

Revelan que Aracely Arámbula habría aceptado hacer un documental con Netflix ¿hablará de Luis Miguel?

En 2021, el exmánager del cantante, Polo Martínez, reveló la razón de la ruptura de la pareja. "Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y a estar con Luis Miguel y después cuando estuvo embarazada dijo 'voy a seguir trabajando', entonces eso a Luis no le gustó mucho”, aseguró.

Aracely Arámbula está dispuesta a trabajar con Luis Miguel

La actriz fue cuestionada sobre su sentir al formar parte de un elenco en el que están dos de sus ex parejas sentimentales, Arturo Carmona y Pablo Montero. Ante ello, la famosa aseguró que esto no le generaba molestia en lo absoluto.

“Estoy acostumbrada a compartir el escenario con gente muy querida, gente con la que he compartido momentos bonitos, no pasa nada, al contrario, va a ser muy lindo", aseguró sobre reencontrarse con sus antiguas parejas, antes de agregar, "puede entrar el mismísimo señor sol, no hay problema de que venga a cantar".

La famosa también celebró el pertenecer a Perfume de Gardenia nuevamente, al destacar que está muy feliz de regresar a la producción. "Esta obra se la dedico con toda el alma y corazón a Miguel y Daniel, a todos mis seres amados que ya no están, mi mamá y mi papá. Ellos me dan la fuerza porque no pensé que pudiera estar aquí (…) Es un momento importante para hacerlo en honor a ellos, en honor a mis hijos”.

Es así como Aracely Arámbula dejó la puerta abierta sobre un posible reencuentro con Luis Miguel, en lo laboral, al invitarlo abiertamente a formar parte de Perfume de Gardenia.