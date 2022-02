¿Quién es Arantza Ruiz, hija de Alejandro Ruiz que brilló en "Vencer el pasado"?

La actriz Arantza Ruiz, hija del conocido actor Alejandro Ruiz, se lanzó a la fama tras participar en la telenovela “Vencer el pasado”, sin embargo, antes de lograr ser uno de los rostros de la novela, la joven vivió su camino hacia la actuación de la mano de su padre.

Arantza Ruiz ofreció una entrevista a medios internacionales en la que contó que desde la primera vez que su papá la llevó a un set de grabación supo que quería dedicarse a eso toda su vida.

“Es muy interesante porque yo siempre lo supe. Y cuando estoy hablando de ‘siempre’ es de que la primera vez que yo dije ‘esto quiero hacer toda mi vida’ tenía 4 años”, mencionó la joven Arantza Ruiz.

“Mi papá me llevó al set de ‘¡Vivan los niños!’, que era una novela que a mí me encantaba cuando estaba chiquita. Me acuerdo como que todo ese mundo me pareció súper fascinante y ese día le dije a mi papá: ‘Papá yo quiero hacer esto, ¿cómo le hacemos?’”, recordó la actriz.

Arantza Ruiz iba a terminar en el mundo del entretenimiento, pues sus papás que trabajaban en la industria la impulsaron.

“Mi papá influyó muchísimo porque fue el primer acercamiento que yo tuve al set. Creo que mi papá, que es actor, y mi mamá, que es productora de cine, Socorro Méndez, me dieron lo mejor de dos mundos porque podía entender detrás de cámaras cómo funciona todo y respetar el set”, dijo Arantza Ruiz.

Arantza Ruiz ha participado en grandes proyectos como ‘Vencer el Pasado’, aunque antes ya había participado en otras telenovelas como ‘Los elegidos’, ‘La malquerida’, ‘Pablo y Andrea’, ‘Amarte es mi pecado’ e incluso, en ‘Como dice el dicho’, entre otros.

KR