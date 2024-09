¿Arath de la Torre se va de La Casa de los Famosos México 2? 'Ya no hay vuelta atrás' | VIDEO

Arath de la Torre pidió una vez más salir de La Casa de los Famosos México 2 este domingo después de que Gomita fuera eliminada de la competencia. Esto ya que Adrián Marcelo lo amenazó con atacarlo en el próximo posicionamiento.

Al parecer, Arath de la Torre se siente con la responsabilidad de cuidar de su familia y asegura que Adrián Marcelo ya ha llegado demasiado lejos con sus acciones en contra de los compañeros de reality, sobre todo porque siente que se ha enfrascado con él.

Si bien los compañeros del equipo mar trataron de convencer a Arath para evitar su salida, el conductor no se siente demasiado seguro sobre permanecer en el reality pues sabe que Adrián Marcelo seguirá haciendo de las suyas mientras se encuentre en el programa.

Fue después de la gala de eliminación que Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre al decirle que si se posicionaban contra el otro el próximo domingo, lo mejor sería que los hijos del famoso cambiaran el canal, ya que los ataques de la influencer serían brutales.

Esto llevó al conductor a reflexionar una vez más sobre su estadía en el reality, pues en más de una ocasión ha tenido dudas sobre qué tan beneficioso es para él estar en un ambiente tan nocivo y con un personaje tan negativo como Adrián Marcelo.

"No tengo la necesidad de que me amenacen de tal forma", señaló Arath, quien destacó que Adrián "la trae contra él" y que no puede permitir que se meta en esas situaciones. Incluso señaló que en el pasado, la producción le dijo que no consideraban que el famoso haya sido violento, por lo que sabe que no le pondrán un alto.

Qué grave lo que acaba de confirmar Arath. Dijo que la producción no considera "violencia" lo que Adrián Marcelo ha hecho y esa es la razón por la que se quiere ir de la casa.



Si Arath se va, dejo de ver el programa, cancelo @VIX y de tuitear al respecto.

El famoso aseguró, "mis hijos me están viendo ahorita y mi instinto es salir a protegerlos". A pesar de que el equipo Mar dijo que si se va Arath, ellos también se marchan, el famoso destacó que ellos son fuertes y pueden lograr ganar el reality show sin él.

Arath de la Torre se va de La Casa de los Famosos México 2

A pesar de que los compañeros de Arath de la Torre le dijeron al famoso que se mantuviera con ellos, parece ser que la decisión ha sido tomada. A pesar de que las cámaras de ViX se negaron a mostrar la conversación entre él y su amigo, Mario Bezares.

Sí se captó un momento en el que Mario le pregunta, "¿entonces te vas?", ante lo que Arath asiente con un semblante triste y el regiomontano continúa, "definitivo, ya no hay más vuelta atrás", ante lo que el conductor le dice "ya no puedo, wey" y en ese momento cortan las cámaras.

Mayito le acaba de preguntar a Arath si al final se va y al parecer si lo hará y cambian las camaras

"La posibilidad de que Arath se vaya es un gran impacto para todos los que lo apoyan", "queremos saber qué pasa con Arath", "Arath confirma su salida, cambiando cámaras" y "con esto Adrián Marcelo logró lo que quería, sacar por su propia voluntad a Arath y así lo hará con las demás integrantes, un punto más para crecer su ego", son algunos de los comentarios sobre la situación.

Incluso, algunos usuarios en redes sociales amenazan con que si Arath de la Torre se va, ellos dejarán de ver La Casa de los Famosos México 2, ya que están sorprendidos de que prefieran cuidar a Adrián Marcelo antes que al conductor.