Arath de la Torre renuncia a La Casa de los Famosos México 2 y Gala Montes le suplica que se quede | VIDEO

Arath de la Torre presentó su renuncia en La Casa de los Famosos México 2 esta mañana y se lo informó al resto de los habitantes cuando tuvieron una plática sobre lo sucedido en la madrugada del martes, cuando se enfrentaron en una fuerte pelea entre los participantes del reality.

En ese sentido, Arath de la Torre aseguró que se sintió vulnerable en esos momentos y reflexionó sobre qué tan necesario era estar en La Casa de los Famosos México 2, al señalar que el discurso de Adrián Marcelo contra Gala Montes no es lo que necesita ver el público en televisión.

Esta acción debilitará demasiado al cuarto Mar, pues apenas hace un par de días cerraron filas y comenzaron a jugar en equipo, con solo cinco habitantes que se convertirían en cuatro con la salida de Arath. Así, solo quedarían Briggitte, Gala, Karime y Mario en la alianza.

Arath de la Torre decide salir de La Casa de los Famosos México

Después de que Adrián Marcelo le dijera a Gala Montes que las personas con depresión no debían estar en La Casa de los Famosos México 2, entre muchas cosas más, Arath de la Torre se sintió aludido, pues él mismo lucha contra dicha enfermedad mental.

Por ello, en la mañana le dijo al resto de los habitantes "hasta aquí llegué" y agregó posteriormente, "tengo que salir, no pienso permitir que me venga una enfermedad o me venga algo más grave. Yo tengo una familia tengo hijos y como tal lo que hice no estuvo bien, quizás, es un hecho, pero tampoco creo que les gustó a ellos lo que me dijiste a mi”, contó.

El famoso conductor del matutino compartió que pasó una malísima noche y que tuvo que recurrir a su tratamiento para la colitis nervioso, un padecimiento que tiene pero que no se había detonado hasta ahora en el reality.

Arath destacó que él firmó un reglamento en el que se mencionaba que no se podía promover la violencia, cosa que asegura que sucedió en esta ocasión, aunque asume la responsabilidad en cada uno de los actos que realizó en el programa.

Gala le suplica a Arath que no la deje sola

Posterior a ello, Gala Montes le suplicó a Arath de la Torre que no la dejara sola a ella y al resto de las habitantes de cuarto Mar, pues sin lugar a dudas, el conductor se ha convertido en pieza fundamental del cuarto. En el video, se puede ver que la famosa lo abraza mientras se lo pide.

"Arath tú encárgate de Mar adentro, que nosotros nos encargamos de Tierra afuera", "el no te vayas de Gala, es una ternura esa niña", "Arath quédate con las niñas" y "por favor, haganle saber a Arath que lo queremos mucho", son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.