Arath de la Torre rompe en llanto y se despide por si es eliminado de La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

Arath de la Torre es uno de los habitantes nominados de la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2 y se enfrenta con grandes oponentes: Karime Pindter, Shanik Berman y Gala Montes. Ante ello, el famoso tomó unos minutos en la mañana para hacer lo que para muchos, pareció una despedida.

El reconocido actor y conductor del programa Hoy no pudo evitar romper en llanto en el patio de La Casa de los Famosos México 2, mientras que revelaba cómo se sentía al estar en la placa de nominados y encontrándose solo mientras conversaba con la cámara.

Cabe destacar que para Arath de la Torre, estar en este formato de programa de telerrealidad no fue nada nuevo, ya que en el pasado participó en Big Brother VIP y si bien al anunciar su entrada al reality de famosos este 2024, las redes sociales se llenaron de odio en su contra, ahora se ha convertido en un personaje apreciado por el público, pues ha sido frontal con el resto de los habitantes.

Arath de la Torre rompe en llanto antes de la eliminación de La Casa de los Famosos México 2

"Pues hoy puede ser mi último día aquí, quien sabe", reflexionó Arath de la Torre en la mañana, quien puntualizó que no pediría votos para él, pues prefiere que pase lo que tenga que suceder. "Pase lo que pase, aquí estoy", aseguró.

De la Torre aseguró que extraña a sus familiares, amigos y trabajo, aunque prometió llegar hasta donde tendría que suceder. Tras desear un buen día al público, también agradeció por confiar en él para regresar a este tipo de programas.

"Me ha costado mucho trabajo estar aquí, pero no me rindo", confesó el actor, quien indicó que hay días mejores que otros, pero todo pasa. Asimismo, lanzó un consejo al público sobre enfrentarse a lo que toca y ser empáticos con los demás.

"Hoy, ustedes deciden si yo me quedo aquí o si me reúno con mi familia, regreso a mi trabajo. Algún día el de allá arriba, decidirá si me quedo aquí, en la vida", pensó. Minutos después, las cámaras captaron a Arath llorando, con las manos en el rostro y la cara enrojecida.

"Prefiero morir de pie que vivir hincado pidiendo perdón", aseguró tras limpiarse las lágrimas. Entonces, Arath de la Torre continuó con su reflexión, mientras bebía su café y se mostraba algo angustiado, a pesar de asegurar que está resignado a lo que pase en La Casa de los Famosos México 2.