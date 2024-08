Ricardo O'Farrill afirma que los fans de 'La Casa de los Famosos' son 'gatos de mie***' | VIDEO

Para nadie es nuevo que los fans de “La casa de los famosos México” tiene fans y haters, pues el reality show está pensado para un público muy específico, que suele consumir productos de entretenimiento masivo que no destacan por su calidad en producción o de contenido. No obstante, el “loquillo” del stand up Ricardo O’Farrill salió a atacar a la gente que gusta de ver de las caras de Gomita, señalando que son “gatos”.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Ricardo O’Farrill, el verdugo del mini alacrán Mau Nieto, salió a generar polémica entre los fans de “La casa de los famosos México 2”, pues se puso a insultarlos haciendo una serie de comentarios despectivos y whitexicans.

En un video que compartió este sábado el standupero que más anexos conocen en la escena de la comedia señaló: "Qué fácil es hacerlos enojar, mi pen..., nada más me tengo que meter con su reality show-adicción del momento".

"Ustedes se pueden meter con mis adicciones, pero como están superadas ni cuando consumía me hubiera puesto como ustedes se ponen para defender un perro reality show producido por Televisa", agregó.

Ricardo O’Farrill añadió que antes "podíamos colgarnos en la falta de inteligencia de la gente al consumir este tipo de programas porque se encontraban en la televisión abierta, pero no, ustedes son extra pend*** porque pagan una plataforma de mier**, en la cual he visto que no hay contenido más que el documental de Paco Stanley y el documental de Chalino. Ustedes están pagando el contenido para ver este reality show".

El comediante sentenció que atacando “nacadas” en Twitter hace que la gente se exhiba como es, por lo que les mandó un fuerte mensaje a los amantes de “La casa de los famosos México 2”:

"Te estoy haciendo saber que eres un gato de mier** no por consumir estas cosas, sino que consumes estás cosas porque eres un gato de mier**, llevas siendo un gato de mierd** toda tu vida, esto es solo un momento de carácter en el personaje", apuntó.