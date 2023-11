Ricardo O'Farrill relata el grave accidente que sufrió su hermano mayor; 'cayó de un tercer piso'

Ricardo O'Farril sostuvo una entrevista con el conductor Yordi Rosado en la que dio a conocer algunos detalles sobre su vida privada que impactaron mucho entre sus seguidores. Desde acontecimientos que marcaron su infancia, hasta su reciente lucha con las adicciones.

Fue durante el programa por internet emitido este domingo 5 de noviembre y que se encuentra disponible en YouTube, que el comediante de stand up reveló un poco más de su vida personal. El comediante relató que creció en una familia de clase media en la que hubo múltiples conflictos, así como un hecho que lo marcaría para siempre.

Richie O'Farrill reveló que su hermano mayor sufrió un grave accidente cuando era un bebé: "Él tuvo un accidente a los once meses. Por culpa de la andadera se siguió de frente y cayó de un tercer piso, por la ventana", señaló el comediante.

"Mi mamá cuando se asomó vio a un bebé estrellado y pensó que estaba muerto, desde entonces tiene una placa en la cabeza y lo que nos ha dicho los doctores es que tiene la mentalidad de un niño de 7 años, pero tiene las mañas de uno de 40", relató O' Farrill, quien señaló que durante mucho tiempo no se percató de la condición de su hermano mayor.

"No me di cuenta hasta que estaba bastante crecido porque veía que se convulsionaba, el trato distinto, lamentablemente experimenta discriminación y pues pregunté y me explicaron", relató Richie O'Farrill, quien agregó que fue su hermano quien le enseñó las tablas de multiplicar.

Asimismo, el comediante dio detalles sobre lo que sucedió en la boda de Mauricio Nieto, quien también es comediante y en donde se destararon una serie de polémicos hechos que llevaron a O'Farrill a estar internado debido a un problema de adicciones.

Señaló que desde el 5 de julio que salió de la clínica permanece sobrio y que todos los días se levanta intentando cumplir la promesa de no recaer en las adicciones.

Síguenos en Google News

DGC