Ricardo O'Farrill revela lo que pasó en realidad en la boda de Mau Nieto; 'por eso perdí tantos amigos'

Ricardo O'Farrill sostuvo una profunda charla con Yordi Rosado, en la que relató los acontecimientos en la boda del comediante Mauricio Nieto, que desataron un serie de acontecimientos que preocuparon tanto a los seguidores de stand up, como a sus seres queridos.

Durante el programa por internet que se transmitió por Youtube este domingo 5 de noviembre de 2023, el comediante profundizó en su infancia y algunos acontecimientos que lo marcaron profundamente. Asimismo, relató detalles sobre sus problemas con las drogas, los cuales detonaron un brote maniaco depresivo que culminó en los hechos que se viralizaron en internet.

"Yo provoqué a Daniel, no hubo golpes en ningún momento", aseguró el comediante, quien relató que días antes de la boda había acudido a la grabación del especial de un comediante, evento al que también acudió Daniel Sosa: "No se había callado en todo el show, otra persona estaba grabando su especial y él estuvo hablando. Yo estaba en la parte de atrás con mi hermana y mi mamá, se disgustaron", aseguró el comediante.

"Cuando estaba en la boda, Daniel me intenta saludar, me volteé y le dije: ‘La próxima vez que vayas a un show de standup cállate la pu*** boca porque no me dejaste oír’, y se encendió", apuntó Richie, quien agregó que los presentes los intentaron calmar, pero que en realidad él estaba calmado.

Asimismo, apuntó que en ese momento sólo estaba bajo los efectos de la marihuana, lo que para él resultaba "inofensivo": "Me senté a platicar con Fran Hevia y pasó una segunda ocasión. Me intentó provocar; algo dijo, no recuerdo, me paré y le dije: ‘Dime otra vez lo que me estabas diciendo’. Estábamos alterados y me dijo: ‘Dile a tu mamá que morgue’", relató el comediante.

O'Farril asegura que estaba por contratar personalidad de seguridad el lunes después de la boda debido a los serios problemas mentales por los que atravesaba, pero que luego de la supuesta amenaza de Sosa le hizo saber que los contrataría antes: "Dije: 'Yo iba a contratar un personal de seguridad el lunes, pero por tu amenaza voy a hacer que venga mañana’, y yo diciéndoselo por mi bien, no porque venga hacerle daño”, dijo.

Después de eso el comediante relató los hechos que se viralizaron en redes sociales. Señaló que el hecho de que no lo dejaran entrar a la torna-boda lo lastimó mucho y que fue entonces que comenzó a hacer los "lives". Asimismo, reflexionó sobre los cuidados a la salud mental y sobre lo peligroso que pueden ser las adicciones.

"Dije cosas que estuvieron muy mal y por eso perdí tantos amigos. En retrospectiva es un gran análisis sobre la salud mental, portarse bien, que se den una idea lo bajo que puedes llegar a caer y cómo hay consecuencias que no tienen vuelta atrás", dijo Ricardo O'Farrill.

DGC