La Casa de los Famosos México 2: ¿Quién es Susy Lu, la esposa de Arath de la Torre? | FOTOS

Este domingo, a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2, acudió la esposa de Arath de la Torre, Susy Lu, quien asistió al programa para mostrar el apoyo a su pareja, con quien tiene 3 hijos y recibirlo, en caso de que fuera eliminado en la segunda semana del reality.

El actor y comediante sorprendió a sus seguidores al revelar hace un par de semanas que entraría a La Casa de los Famosos México 2. Por su parte, su esposa ha mostrado su apoyo a Arath de la Torre a lo largo de su vida juntos, desde que se casaron en el 2007.

A pesar de ser parte de la industria, quizás el nombre de la famosa no es tan conocido para las personas que miran el programa de telerrealidad y no están tan inmersos en la trayectoria y vida privada del ex integrante de la novela Soñadoras.

¿Quién es la esposa de Arath de la Torre?

Nacida en Hermosillo, Sonora, Susy Lu es la esposa de Arath de la Torre y actriz, con quien el famoso se casó en 2007. La mujer tiene 39 años y ha participado en un par de producciones importantes, por lo que es conocida en el medio del entretenimiento y el espectáculo.

Entre las producciones mencionadas, se encuentra su participación en el unitario Mujer, casos de la vida real, así como la interpretación del personaje de Mercedes Sepúlveda en Así son ellas, una serie de los años dos miles.

También actuó en Mi destino eres tú, Las vías del amor (2002), Corazones al límite (2004), Piel de otoño (2005), Heridas de amor (2006), Como dice el dicho, Mi marido tiene más familia, entre otras producciones.

Susy estudio y se graduó del famoso Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una casa de estudios que ha formado a decenas de grandes actores extranjeros y mexicanos,

Susy Lu se casó con Arath de la Torre el 31 de marzo del 2007 en una ceremonia privada a la que invitaron a 80 personas, entre las que contaron con familiares y amigos íntimos. La boda fue en Morelos y la pareja recuerda llena de amor el momento de su unión año con año.

En el mismo año, nació su primera hija y tuvieron dos pequeños más, en 2010 y 2016. Tras tener a sus pequeños, la actriz puso en pausa su carrera para dedicarse a su familia. Cabe destacar que la mujer sufrió de un aborto en 2009, con lo que atravesaron un duro momento en su matrimonio.