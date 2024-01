Ariana Grande lanzará "Eternal Sunshine", un álbum basado en la película favorita de su ex novio Mac Miller

Este miércoles, Ariana Grande anunció algunos interesantes detalles sobre el próximo estreno de su nuevo material discográfico, el cual lleva el nombre de Eternal Sunshine, en referencia a la popular película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mejor conocida en español como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

La cinta es protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet y trata sobre una pareja separada que se ha borrado la memoria sobre el otro y por ello, vuelven a conocerse, por lo cual se encuentran con una segunda oportunidad en una relación que aparentemente está destinada al fracaso. Esta cinta ha sido bastante aplaudida por el público engeneral y es bien reconocida como un thriller psicológico que logra explorar la naturaleza de la memoria y el amor romántico a través de su historia.

¿Cuándo sale "Eternal Sunshine"?

El disco que marca el regreso de Ariana Grande a la musica llega el 8 de marzo. Usuarios en redes sociales señalaron que el álbum será bastante intimo, ya que al hablar de una relación rota, podrían haber algunas referencias a su más reciente rompimiento, el cual tomó al público desprevenido, ya que fue a finales del año pasado cuando se reveló el divorcio entre Ariana Grande y Dalton Gómez.

Sin embargo, un detalle ha logrado conmover a la audiencia, puesto que trascendió el hecho de que aparentemente, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos era una de las películas favoritas de Mac Miller, quien fue pareja de la artista de agosto del 2016, hasta mayo del 2018.

"Eternal Sunshine" era la película favorita de Mac Miller

La revista Complex en 2013 publicó un articulo sobre las 15 películas favoritas del artista, las cuales lo habían influenciado a lo largo de su carrera; en la lista aparecen filmes como Belleza Americana, Up y Pulp Fiction, pero en el segundo lugar aparece la protagonizada por Jim Carrey.

Amo a Jim Carrey cuando se pone serio. Fue excelente en el papel. Cada vez que hablo con una chica, siempre le digo que vea Eternal Sunshine. Llega profundo. Mac Miller

En redes sociales, el público no ha dejado pasar este detalle, puesto que la relación fue bastante popular en su momento y por ello, la dolorosa muerte del estimado rapero así como las circunstancias que rodearon la situación, han hecho que su presencia marque la historia personal y musical de Ariana Grande, quien ya lo había referenciado en el pasado en el tema "Thank U, Next" al señalar que desearía poder agradecer al cantante "por ser un ángel".

¿Qué le sucedió a Mac Miller?

El rapero, cantante y productor falleció el 7 de septiembre del 2018 a los 26 años de edad debido a una sobredosis presuntamente accidental en el Valle de San Fernando, en California. De acuerdo con TMZ, la madre de Mac señaló que el telefono de su hijo recibió 928 llamadas perdidas de Ariana Grande tras su muerte.