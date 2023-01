Aseguran que Bárbara de Regil fue "desagradable y mal educada" en grabaciones de la novela Cabo

La actriz Bárbara de Regil es la protagonista de la telenovela estelar de Televisa “Cabo”, sin embargo, parece que la también modelo no dejó una buena impresión entre sus compañeros de la televisora, pues aseguran que nadie la aguantaba que era “un dolor de cabeza”.

El periodista Luis Magaña contó en el programa De Historia en Historia que conversó con integrantes del staff de “Cabo” y que no obtuvo buenas referencias de Bárbara de Regil.

A mí me tocó hacer una participación especial en un programa, y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en 'Cabo', porque la novela ya se acabó de hacer, entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije '¿cómo les fue?', los conozco de toda la vida, y todos diciendo 'qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan mal educada'