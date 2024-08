Aseguran que Gomita le copia los peinados a Gala Montes y ¿le roba su ropa? | VIDEO

Parece ser que el público ha captado a Gomita en acciones sospechosas, en las que Gala Montes se encuentra involucrada de manera indirecta. Desde hace un par de días, rondan los comentarios de usuarios que aseguran que la ex payasita ha sobrepasado una línea importante en La Casa de los Famosos México 2.

Bien se sabe que entre Gala Montes y Gomita existe una fricción importante, pues ambas se encuentran interesadas en el mismo habitante de La Casa de los Famosos México 2, Agus Fernández. Esto ha llevado a las celebridades a tener diversos pleitos durante estas semanas.

Sin embargo, el público ahora asegura que la influencer ha cruzado los límites y la acusan no solo de imitar a la actriz con la manera en la que se arregla para las galas cada noche, sino que hasta la acusan de robarle a ella y al resto de los habitantes del programa.

me están diciendo q el collar q perdió gala es el mismo q gomita dice q le prestó ricardo?? #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/O56TSLsdMg — dominic decocco (@n0vacanebab3) August 30, 2024

¿Gomita le copia a Gala Montes?

Usuarios en redes sociales aseguran que Gomita le copia los peinados a Gala Montes. Se han hecho virales las imágenes en las que podemos ver las comparaciones de estilos que ha llevado la actriz de telenovelas, los cuales guardan similitud con los que usa después de la ex payasita.

Por ello, han comenzado los comentarios que aseguran que la influencer copia a Gala para parecerse a ella o lograr agradarle, en un sentido de admiración y envidia. Mientras tanto, otros señalan que puede tratarse de algo inconsciente, como una respuesta al rechazo que ha experimentado la famosa con Agus, comparado con el éxito que ha tenido 'su rival de amores' con el modelo.

"No hay comparación", "la cosa es que la Gomita no espera ni 4 días", "no lo había notado, por eso se quitó las extensiones" y "no la odia, quiere ser ella", son algunos de los mensajes en redes sociales al respecto.

¿Gomita roba en La Casa de los Famosos México 2?

Al mismo tiempo, se han hecho virales las imágenes en las que podemos ver a Gomita con una blusa/collar muy parecida a una que tenía Gala Montes y que aseguran, perdió. Por su parte, la comediante mencionaba que la prenda se la prestó Ricardo Peralta recientemente.

Pero esto no ha sido todo, ya que el público asegura haber captado a la influencer con objetos que pertenecerían a otros habitantes del reality show, como las toallitas que también pertenecían a Gala e incluso, una pulsera que parecería ser de Karime Pindter.

Ante ello, el público ha revivido la controversia de Gomita con el anillo de Cecilia Galiano, al señalar que si quizás robó las cosas de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2, también pudo haberse llevado el anillo de la conductora cuando trabajaban juntas.