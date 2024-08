Nominan a Gomita y ruega llorando que no la eliminen: 'no me quiero ir'

Tal parece ser Gomita está a nada de conocer lo que realmente piensa la gente de ella por sus actos en “La casa de los famosos México 2”, pues la payasa fue nominada, ante lo cual se puso a llorar y a rogarle a los televidentes, los votantes y al cosmos que no sea eliminada.

Cabe destacar que Gomita se ha convertido en una de las participantes más detestadas de “La casa de los famosos 2” por tirarle hate y malas vibras a sus otras compañeras, especialmente a Gala Montes y Briggitte Bozzo; además de por ser una completa mitómana, pues afirmó que era licenciada en Comunicación, cosa que su padre desmintió luego luego, pues dijo que apneas había acabado la secundaria.

Vieron a Gomita llorando? JAKSKAK😭 avísenle que le van a cantar el himno nacional con el pastel de la bandera mexicana pero en su casa #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/zT4p5ye07g — nacho con O (@Michelsonfancl) August 30, 2024

Ahora que Gomita está nominada, la famosa no lo está soportando y, en vez de cambiar su estrategia (lo que sea que eso signifique dentro de ese programa), la payasa e influencer e hizo bolita y se puso a llorar, pues sabe que el final está cerca.

“Te imaginas que despiertes y ya no te diga ‘buenos días me traes mi pila’ (…) ya me dieron ganas de llorar, no me quiero ir (…) Entramos juntas bien bonito”, le dijo a Ricardo Peralta llorando, mientras este ser no dejaba de reírse de ella.

PURO TEAM GOMITA, GOMITA SÚPER BUENA ONDA, GOMITA FUE LA ÚNICA QUE SALIÓ A ABRAZAR A MAYITO pic.twitter.com/LckVaxOMJy — JORGEORDONEZJ (@jorgeordonezj) August 21, 2024

Así mismo, Gomita le pidió a sus fans que no la saquen de “La casa de los famosos México 2” y que hasta le dediquen unos rezos y oraciones para que así gane la salvación y siga dentro del polémico programa al menos una semana más.

“Ponte a rezar para que te ganes la salvación tú o yo” le dijo Ricardo Peralta, tras lo cual la famosa volteó a ver la cámara para hacer su solicitud: “Gomita se puso a llorar por estar nominada en “La casa de los famosos México 2”; le rogó a la gente que no la saque (…) ay ya lloré”.