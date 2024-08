Gomita pide que Evelyn de 'Las Perdidas' sacrifique a un animal para ganar La Casa de los Famosos México 2

Aracely Ordaz 'Gomita' es una de las habitantes más polémicas en La Casa de los Famosos México 2. La influencer ha llamado la atención en el sentido negativo por sus actitudes tramposa y comportamientos cuestionables, según usuarios de redes sociales.

Ahora, Gomita entra en el ojo del huracán nuevamente, tras enviar un mensaje a su amiga Evelyn, el cual escandalizó por completo a los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, pues implica la muerte de un animal.

Como bien lo ha mencionado la influencer en repetidas ocasiones en el programa, es amiga de Evelyn, quien forma parte de 'Las Perdidas', el gruó de Wendy Guevara y Paola Suárez. Recientemente, la mujer trans ha tratado de deslindarse de la creadora de contenido, al negar su amistad con la ex payasita.

Gomita pide a Evelyn que sacrifique a un animal

Gomita no está enterada de que su 'amiga' Evelyn no la apoya y que incluso, ha asegurado estar del lado del cuarto Mar. Por ello, Araceli no ha dudado en pedirle en más de una ocasión a la influencer que la cuide desde afuera.

Fue durante un directo en la cuenta de Evelyn que un comentario cuestionó a la creadora de contenido sobre algo que dijo Gomita, donde le pidió a la mujer trans que le ayudara a ganar La Casa de los Famosos México 2 al indicarle que sacrificara un chivo en su religión.

"Sí, hagan de cuenta hermanas que les platiqué... bueno ustedes ya saben de lo de mi religión en la que yo estoy y que muchos artistas y actores están, eso es muy común en nuestra religión", contó la influencer.

Evelyn aseguró que ese momento lo vio, pero que con todo lo que ha pasado, ya no hay forma en que busque ayudar a Gomita de ese modo para que gane La Casa de los Famosos México 2.

"Qué lástima que la hermosa religión Yoruba esté siendo toma como burla o solo para obtener caprichos", "los Santos no cumplen caprichos", "con animalitos no" y "ni aunque sacrifiquen a un león ganará Gomita", son algunos de los comentarios con respecto a ello.