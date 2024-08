Wendy Guevara revela que Belinda la bloqueó en redes por esta turbia razón | VIDEO

Wendy Guevara es muy querida por todo el mundo gracias a la manera en la que triunfó en “La casa de los famoso México” original (no como Ricardo Peralta), pero tal parece ser que hay personas que la detestan, como la mismísima Belinda, pues la influencer dio a conocer que la famosa cantante la bloqueó de todas las redes sociales.

Así lo dio a conocer Wendy Guevara en el podcast que tiene con Poncho de Nigris, Ponchendy, al cual invitaron a la furra más famosa de Monterrey, la Burrita Burrona. Ahí dio a conocer que, al parecer, Belinda la detesta con todo su ser.

Al inicio de la charla, Poncho le dijo a la Burrita Burrona: "Le voy a hacer una pregunta porque me enteré de algo, porque andaba en los premios TikTok. ¿Qué te hizo el feo una artista ahí?".

"Varias me han hecho el feo, la Belinda. Hay un video, pero no ha salido a la luz", comentó la furra amante de los equinos.

Ante ello, Wendy dijo ya había visto el video y de inmediato reveló que la cantante, acusada de no pagar rentas y ser tacaña, la eliminó de redes: "¿Ya sabes que ya me bloqueó?".

"Es que por la culpa de estas dos. Vayan a ver el capítulo en El podcast del momento y ahí platicamos del tema, y éstas me enseñaron el video y dije ‘Pues no las quiso saludar’", explicó Wendy.

Tras revisar su celular, Burrita señaló: "No, seguimos siendo amigas", ante lo cual Wendy replicó toda aguitada: "Ay, nada más a mí me bloqueó".

Y es que a lo que se refería Wendy fue la vez que en un podcast fue Belinda, y sobre ello la Burrita Burrona contó que la cantante: "se tapó la cara y fue como de ‘No quiero que me vean’. Pero ella estaba encabronó porque no sabía leer bien el prompter, se los estaban poniendo muy rápido y se atacó y dijo ‘No me vuelvo a subir’, así gritó".