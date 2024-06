Poncho de Nigris besa los pies de Wendy Guevara y lo tunden en redes, 'no se puede caer más bajo'

Una de las cosas que más llamaba la atención el año pasado en La Casa de los Famosos México era la relación entre Poncho de Nigris y Wendy Guevara, ya que el hombre regiomontano había realizado comentarios negativos en contra de la identidad de género en el pasado, pero parecía llevarse bien con la influencer leonesa.

Era tan buena su relación que en su momento se habló de un podcast entre ambos artistas el cual se llamaría Ponchendy, al reunir los nombres de Wendy Guevara y Poncho de Nigris. Fue durante el reality, que los famosos se sentaron en sus cuartos para generar contenido platicando.

A pesar de todo, tras la salida de los Team Infierno del reality, no se habló mucho más del proyecto, aunque destacaba que sí había intención de llevar a cabo el podcast de los dos famosos.

Ahora, se ha dado a conocer la próxima llegada de Ponchendy, un podcast esperado por muchos, pues a pesar de que De Nigris ha sido cara de varias polémicas recientes y acusaciones como tratar de humillar a un negocio pequeño, el proyecto sigue en camino y ya cuenta con algunos seguidores que desean ver más de las celebridades, aunque otros aseguran que el norteño se quiere "colgar" de la fama de la influencer.

Poncho de Nigris besa los pies de Wendy Guevara

Se ha replicado en redes sociales una captura del podcast Ponchendy, en el cual podemos ver a Poncho besar y chupar el pie de Wendy, algo que resultó bastante asqueroso para el público. Los internautas calificaron el acto como un desesperado intento de relevancia por parte del modelo.

Poncho de Nigris besa el pie de Wendy Guevara y lo critican en redes. X (antes Twitter)

"Con tal de mantener su ranking es capaz de lo que sea, no me extraña nada", "bueno, ya logró lo que quería, que se hable de él y pues aqui estamos", "no se puede caer más bajo" y "Top Ten de rugidos de tripas más lamentables de la farándula", son algunos de los mensajes al respecto en redes sociales.

No es la primera vez que uno de los Team Infierno besa los pies de Wendy Guevara, pues dentro de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella llegó a hacerlo, causando bastante impresión entre la audiencia, pues no se esperaban que esto sucediera.

¿Cuándo se estrena 'Ponchendy'?

El mismo Poncho de Nigris dio a conocer que este 15 de julio será el estreno de Ponchendy, su nuevo podcast junto a Wendy Guevara, el cual ya comienza a dar de qué hablar, semanas antes de su llegada. Con este proyecto, el empresario espera triunfar, a diferencia de lo que sucedió con su programa en Canal 5.