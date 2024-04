Poncho de Nigris llama 'alcohólica' a Marcela Mistral y le dicen: 'solo así te aguanta'

No cabe duda de que Poncho de Nigris es uno de los famosos que más cringe y repudio dan en México, pues a poco de haber sido humillado a nivel nacional tras intentar humillar a una pastelería y dar pena al hacer un video en el que saca las lágrimas de cocodrilo, ahora el sujeto llamó alcohólica a su esposa Marcela Mistral, cosa que no le gustó a los fans.

A través de su TikTok Poncho de Nigris subió un video en el que sigue a Marcela Mistral por unos pasillos hasta que ella finalmente se encierra en una recámara, pues él le anda diciendo que es una teporocha amante del “pisto”.

"Como vemos ya está tomando, yo no estaba enterado. A lo mejor es alcohólica, no lo sabemos y está tomando todo el tiempo. Yo no me doy cuenta y de repente como las señoras de San Pedro que siempre se están mam*ndo”, inició.

“Estar en su casa y el marido no se da cuenta y traen un vasito y crees que es agua, y no. No señores, es alcohol, están tomando alcohol en piñatas. ¿Para qué?, para relajarse y que todo salga bien. Como quiera sale bien, hombre", agrega Poncho de Nigris.

Como era de esperarse, esto no le gustó a los internautas, quienes, pese a que poco después salió Marcela a decir que era una de sus nada graciosas bromas, criticaron a Poncho de Nigris y lo tacharon de ser un machista que maltrata a su esposa, a quien también le dieron de cosas por prestarse para hacer “humor” misógino.

"Marcela pensando: 'cómo crees que te he aguantado tantos años... sobria no mijo'", "Marcela alejándose del estrés, pero el estrés la sigue", "se ve que ya no lo soporta", "Marcela está a un pelo de irse", "A poco tiene que pedirle permiso", "solo así te aguanta", “Marcela, también tú ten un poco de dignidad y ya divórciate” y “lo que tiene que aguantar una para seguir siendo una mantenida”, le dijeron.