Alfredo Adame quiere golpear a Poncho de Nigris por defender a Wendy Guevara: "padrotillo de quinta"

Estamos a punto de iniciar con la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo y sus participantes han dado bastante de qué hablar antes de entrar a un encierro de alrededor de tres meses. Alfredo Adame se hizo viral particularmente después de haber hecho comentarios catalogados por el público como transfóbicos sobre Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos de Televisa Univisión.

El actor habló de Wendy en masculino y aseguró que tenía "cuerpo de tamal mal amarrado", pero no tomó en cuenta que algunos integrantes del Team Infierno aún están dispuestos a sacar la casta por sus compañeros, como Poncho de Nigris, quien opinó respecto a las declaraciones de Adame y le solicitó respetar a las mujeres.

Para que vuelvan a invitar a Adame al pride como si realmente apoyara a la comunidad, ahora se lanza contra Wendy Guevara



pic.twitter.com/mIGAnVG85C — 🇲🇽 Ada (@ada_lso) January 20, 2024

"Yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre" aseguró Poncho de Nigris durante un directo que realizó a través de la plataforma de TikTok, donde habló sobre los comentarios que su amiga recibió por parte del ex político "va a ser algo muy oscuro en tu carrera" agregó Poncho sobre el enfrentamiento que desea que suceda.

Alfredo Adame reacciona a los comentarios de Poncho de Nigris

Anteriormente, cuando a Adame se le cuestionó sobre Poncho, el actor señaló que no tenía nada en contra de él o de Sergio Mayer, pues a pesar de que no son amigos, tampoco existe algun problema entre ellos. Sin embargo, tras escuchar las nuevas declaraciones del famoso, Adame rectificó su pensar.

"Yo le contesto a este pend*jo de Poncho de Nigris" fue lo primero que dijo Adame después del clip donde el famoso lo critica "para mi él no es otra cosa que un padrotillo de quinta, otro zangano huev*n, porque no tiene talento, no sabe hacer absolutamente nada".

Además, señaló que podría "reventarles su p*ta madre" a de Nigris y a Guevara con tres golpes: "el día que quiera Poncho de Nigris" señaló y aseguró que cuando salga ganador de La Casa de los Famosos, el conductor lo busque para pelear.

"Para que no ande diciendo pendej*das y para que no ande diciendo nada. Si quiere quedar bien con el tipo este y si quiere lavarse la imagen porque mala imagen tiene él, no yo" finalizó, no sin antes resaltar que él es una estrella internacional.