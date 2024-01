Revelan que Wendy Guevara va golpear a Alfredo Adame por decirle 'gordo feo': 'va a estar bueno el tiro'

La pelea entre Alfredo Adame y Wendy Guevara está más caliente que nunca, pues Poncho de Nigris reveló que la perdida mayor le dijo que le va a dar tremenda golpiza al actor cuando lo vea.

Cabe recordar que en una entrevista, Alfredo Adame atacó a Wendy negando su identidad sexual y llamándola como “gordo feo”.

“La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, dijo.

Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara 😱🔥



“yo no conozco a ese gordo feo” pic.twitter.com/m0prtEb36Y — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 20, 2024

Además, el enemigo de Carlos Trejo dijo que Wendy Guevara no tiene talento ni habilidades y mencionó que para él no es ninguna mujer, pues “no podrá engañar a la naturaleza”, aunque remarcó que no era transfóbico.

"Me dijo que era un 'viejillo pen... y que me iba a romper la mad***', el pend*** es ese gordo feo, yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza", abundó.

Wendy Guevara via live de instagram hablando sobre lo que dijo el anciano de adame de ella.



“solo me voy a pelear con puros ganadores de la casa de los famosos…. 💋” pic.twitter.com/0UO7t0822B — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 21, 2024

A unos días de ello, Poncho de Nigris reveló que Wendy Guevara no está nada contenta con las palabras de Alfredo Adame, por lo que va a recurrir al único idioma que el actor entiende: el e la violencia.

A través de su cuenta de Twitter, De Nigris dio a conocer que, tras hablar con Wendy, ésta le dijo que cuando se encuentre con Alfredo Adame le va a dar tremenda golpiza que le va a “resetear el Windows” al famoso.

“Me acaba de decir Wendy por WhastApp que cuando vea a Alfredo Adame le va a dar unos ching*** Yo digo que sí va a estar bueno el tiro pero le voy a Wendy. ¿Y tú quién crees que gane?”, escribió De Nigris.

Mientras Wendy hace el anuncio ella mismo, los fans están armando las apuestas: “Pues la Wendy. ¿Cuándo has visto que Adame gane una?” y “Wendy. El otro jamás ha ganado una pelea en su vida”, han comentado.