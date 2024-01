Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara: "gordo con cuerpo de tamal"

Alfredo Adame está a unos cuantos días de entrar a La Casa de los Famosos en Telemundo y por ello, parece que se está asegurando de que el público tenga de qué hablar sobre él antes de encontrarse en confinamiento junto a otros famosos individuos. Por ello, no se ha detenido al hablar de más y opinar sobre la ganadora de la edición de Televisa, Wendy Guevara.

El actor aseguró que al entrar a la casa, el "será como siempre" y señaló: "Alfredo Adame es un hombre educado, con valores, con principios, con escrúpulos", mientras que explicó que aquellos rumores que lo califican como un sujeto "violento, misógino y homofóbico" son puros cuentos.

Alfredo Adame dormará parte de La Casa de los Famosos 4 en Telemundo. Especial

Adame fue cuestionado sobre Wendy Guevara, la influencer que triunfó en La Casa de los Famosos y que se volvió una gran estrella en México, al menos por un tiempo. El actor reaccionó de manera explosiva en lo referente a la influencer de León, Guanajuato: "la otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado" para referirse a Wendy.

Alfredo explicó que su opinión sobre la ganadora "no era de a gratis", puesto que señaló que fue ella la primera en atacarlo, en un momento anterior: “Me dijo que era un ‘viejillo pendej* y que me iba a romper la mad*e’, el pendej* es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”.

Sin embargo, señaló que no tiene nada en contra de las amigas de la perdida, puesto que se encontrará en el reality a Kimberly La más preciosa: “Ella nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo que es su amigo, me ofendió y quiso denostarme. A mí si llegas a insultarme te digo ‘gordo, feo, viejo’, no me meto con el género, te digo tus verdades, pero ella se me hace muy simpática”, apuntó, aunque es complicado saber cuál será la reacción de Wendy y sus amigas ante la polémica situación.