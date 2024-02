Poncho de Nigris exhibe a Marcela Mistral y le que está llena de cirugías estéticas: ya te cambiaste todo'

Tal parece ser que Poncho de Nigris no siente ni una pizca de cariño hacia su esposa Marcela Mistral, pues el famoso no sólo la humilló ante todos sus fans, sino que la acusó de estar toda llena de cirugías estéticas y no de ser “natural”.

Esto causó la furia de los fans de Marcela Mistral, pues señalaron que Poncho de Nigris no tenía el derecho a exhibirla, además de que criticaron su matrimonio, señalándole que no es de a fuerzas estar con alguien a quien aparentemente desprecia por su cuerpo e imagen.

Los tristes hechos sucedieron cuando Poncho de Nigris y Marcela Mistral hacían un video donde hablaban sobre temas de pareja; fue entonces cuando salió a relucir la pregunta de que si alguno de los dos le cambiaría algo a su pareja, la cual aparentemente el ex de la Tigresa se tomó muy personal.

Y es que Poncho de Nigris afirmó que Marcela Mistral, la mujer a la que se ha referido como su compañera y la que le dio sepa cuantos hijos, era toda una falsa por todas las cirugías estéticas que se ha hecho para darle a su cuerpo una forma distinta a la que le dio su genética.

"Ya te cambiaste todo jajaja, te hubiera dicho las nalgas hace tiempo, pero ya te pusiste, ya estás bien", señaló Poncho, remarcando que nunca le gustó el cuerpo de su esposa.

Lo triste fue que en el video Marcela Mistral estaba sonriendo, pero su cara se desmoronó cuando escuchó las declaraciones de su “amorcito”.

Como era de esperarse, los fans criticaron a Poncho de Nigris y le pidieron a Marcela Mistral que deje de creer en tonterías como el amor romántico y que se divorcie a la brevedad, pues temen que el machismo del regio escale con el tiempo.

"Por qué la expone así", "Me encanta la confianza que se tienen para que él le hable así", "Ella está viviendo el duelo en la relación ya le vale lo que él diga", “Ay Marcela, quiérete un poco y ya deja a Poncho, no le importas y sólo te usó de depósito de crema para niños”, "Auch, ni mis ex me han dicho así de feo y eso que ni esposo eran" y “te humilla porque se lo permites, ten dos pesos de dignidad”, le dijeron.