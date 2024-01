Poncho de Nigris revela que le pega a sus hijos y los educa a golpes: 'Para que respete'

Los fans del Team Infierno quedaron horrorizados con las más recientes polémicas declaraciones de Poncho de Nigris e incluso están considerando llamarle al DIF en Monterrey, pues el famoso confesó que educa a sus hijos a base de golpes, justo como a él su padre lo corrigió en su niñez.

Así lo pronunció Poncho de Nigris en su podcast llamado “Viejos lobos de mar”, junto al también rancio Óscar Burgos. En su programa, el famoso recordó que su progenitor solía darles tremendas golpizas a él y a su hermano para “educarlos”, y que la brutalidad de la violencia que el señor ejercía sobre ellos era tal que en una ocasión su “carnal” se orinó debido al dolor.

Esto, según Poncho de Nigris, hizo que él y su hermano se convirtieran en “hombres fuertes”, lo cual hizo además que en su mentalidad este tipo de “correctivos” sean necesarios para para educar ahora a sus hijos. Por ello, Poncho de Nigris no dudó en revelar sínicamente que le pega a su hijo Ponchito para corregirlo y hacerlo un “hombrecito”.

“Es un correctivo, a Ponchito le di, y lo voy a decir públicamente, me vale madre lo que piensen, cada quien educa a sus hijos como quiere, yo sé que es una nueva generación y es una nueva educación de ‘platicar, ¿qué te parece si haces esto? ‘me gustaría que…’, ‘controla tus emociones’, ‘respira’ y ‘cuenta hasta diez’, eso lo hace Marcela y se le montan los niños, no hacen caso en muchas cosas", pronunció el señor.

"Dos veces le di nalgadas, unas nalgaditas para que no se te monte y con eso tuve, me tocó darle una a los tres años y otra a los cuatro años para que respete a su mamá, para que respete a su hermana, para que sepa que no se debe tocar a las mujeres, de repente le habla mal a una de las chicas que nos ayudan en la casa, muy chingoncito, haz de cuenta desde arriba dice ‘hey, tráiganme agua’ y yo le digo ‘estás pend***, tienes siete años, baja por agua, tu no vas a estar dando órdenes en la casa’", remarcó Poncho de Nigris.

Por si fuera poco, el famoso afirmó que pese a la violencia que ejerce sobre su hijo, “"Ponchito me ama y lo tengo así, pero a lo que voy es a esa edad una nalgadita para que ya de grande no las ocupe, unas nalgadas a tiempo”.