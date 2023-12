Poncho de Nigirs habla de su pelito con Adal Ramones en aeropuerto: 'está veterano y chiquito'

Poncho de Nigris y Adal Ramones desataron cringe y burlas esta semana, pues se viralizó un video en el que el par de famosos estaba discutiendo en el aeropuerto de Monterrey, clip que desató la burla entre los fans, pues aseguraron que todo se trató de un montaje con el que los “señores caducos” querían figurar.

En el clip se ve cómo la pareja se anda poniendo bien caliente y que de repente Adal Ramones le pone la mano en el pecho a Poncho de Nigris, quien se la quita de manera brusca.

▶ Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey.



Tras decenas de señalamientos de que todo se trató de un montaje para ser relevantes y generar chisme, Poncho de Nigirs salió a contar su versión y despotricó en contra de Adal Ramones afirmando que sí lo enfrentó por todo el hate que el conductor le está tirando en diversas entrevistas.

Poncho De Nigris reclamándole a Adal por estas declaraciones. 👀 pic.twitter.com/OYqzx9A9yg — Eduardo Salazar (@lalosalazare) December 13, 2023

“Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy”, señaló el amigo regio de Wendy, agregando que Ramones se paralizó al verlo y que le dijo que ya había pasado mucho tiempo del hate que le había tirado, ante lo cual le replicó:

“No te hagas pende***, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”, le reclamó, para después señalar que Adal Ramones intentó justificarse con las maneras en las que se manejaban las cosas en el mundo de los espectáculos: “Fue cuando me puso el dedo aquí (en el pecho) y se la quité... se puso picudito”, apuntó.

Poncho de Nigris afirmó que no le pegó a Adal Ramones porque dijo que ya estaban viejos para andar dando show y pena ajena, más en un lugar público, además de que le dio lástima ponerse con alguien de la ausencia de talla como Adal Ramones: “me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito”, sentenció.