Critican a Poncho de Nigris por decir que las mujeres mal habladas no le gustan a 'los hombres de verdad'

Poncho de Nigris está nuevamente sumido en la polémica, pues a unos días de que reveló que le pega a su hijo tremendas nalgadas para educarlo, el ex integrante de "La Casa de los Famosos México" señaló que a los “hombres de verdad” no les gustan las mujeres que dicen groserías.

Fue a través de un video que subió a su TikTok que Poncho de Nigris casó que la gente comenzara a decirle que se le nota que es fan del Temach, pues pronunció que a las mujeres se les quita “lo bonito" cada vez que de sus bocas sale una palabra altisonante, pues éstas están reservadas para los “hombres de verdad” lomo plateado mente de tiburón y coleccionistas de NFTs.

"Una mujer mal hablada le quita todo lo bonito que pueda llevar por fuera y por dentro. Una mujer mal hablada es, se le quita toda la belleza que debe de llevar una dama", dijo el famoso de Monterrey, la tierra del amor peculiar entre primos.

"A los hombres de verdad no nos gustan las mujeres que hablan con maldiciones son léperas y majaderas", remarcó el señor esposo de Marcela Mistral.

Como era de esperarse, las declaraciones de Poncho de Nigris no sólo desataron polémica en redes, sino que causaron que muchos de los internautas lo criticaran y le dijeran cosas como que cuidara su masculinidad frágil ante las groserías y que ya dejara ver al Temach y que mejor fuera a terapia.

"Bien dijo la Wendy: 'Pues yo no estoy para gustarte a ti, Poncho'", "como dijo Marcela: Aquí no estamos para complacer a nadie", "apoco sí hdtpm", “¿te sientes menos hombre cada vez que tu esposa dice groserías? Que machito saliste”, “Ya deja ver al Temach mi Poncho”, "todas somos mal habladas, pero hay que saber dónde, cuándo, cómo y con quién" y "aquí no estamos para complacer a nadie", le dijeron.